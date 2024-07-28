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奧運桌球／中華隊混雙8強戰大魔王中國 林昀儒：目標先拿1局

中央社／ 巴黎27日電
林昀儒(左)、陳思羽(右)8強將對上世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎。 路透
林昀儒(左)、陳思羽(右)8強將對上世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎。 路透

巴黎奧運桌球賽今天登場，台灣混雙組合林昀儒陳思羽首輪以4比2擊敗地主法國的李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠，8強將對上世界第1的中國組合，林昀儒笑說：「目標先拿一局。」

上屆東京奧運林昀儒和鄭怡靜聯手拿下桌球混雙銅牌，今年林昀儒改和陳思羽搭檔，來到法國出賽就感受到現場一面倒的加油聲，滿場觀眾不但吼叫、鼓掌，甚至猛踩地板發出巨響，甚至還玩起波浪舞。

林昀儒在接受中央社記者訪問時笑說：「之前來打歐洲聯賽的時候就是這樣，這裡的球迷都很熱情又很瘋狂，當時就已經有過經驗了。」

首局台灣組合雖一度以10比5領先，但被對手追至10比9，幸好仍穩住陣腳，先以11比9收下首局；第2局則被對手以11比9扳回一成。

第3局台灣組合先掉第1分，接著連拿6分要回領先優勢，輕鬆再以11比5拿下；第4局成氣勢分水嶺，雙方一路鏖戰到10比10，接著袁嘉楠先是回球失誤，接著李布隆回球掛網，讓林昀儒、陳思羽以12比10取得3比1的聽牌優勢。

第5局法國組合拋開壓力全搶攻，很快就以11比2拿下；不過第6局台灣組合大顯神威，早早取得8比3領先，雖被對手只差2分，但隨即林昀儒先靠著正手強攻得分，接著袁嘉楠出現失誤，讓台灣組合取得4個賽末點，最後以11比7收下比賽勝利。

林昀儒表示，獲勝關鍵應該在於賽前的戰術準備很充分，而且比賽中都有發揮出來，「我們就是專注一分一分拿，然後互相鼓勵、提醒。」

陳思羽則說：「開賽自己比較慢進入狀況，這點可能要再改進一下，後來就是把心態穩下來，才順利找到節奏。」

林昀儒、陳思羽8強將對上世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎，雙方對戰3次台灣組合都落敗，且只拿到1局。林昀儒說：「今年的新加坡大滿貫賽，我們有2局打到丟士（Deuce）後才分勝負，所以這次的目標就是至少要拿1局。」

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