奧運射箭／雷千瑩、戴宇軒 混雙戰南韓搶八強

奧運射箭混雙賽事在昨天進行決定第十六種子的加射賽，我國好手雷千瑩、戴宇軒合計射出十九分，險勝荷蘭組合的十八分，搭上十六強末班車，不過對抗賽首輪就將對上強敵南韓隊，兩人也強調將會做好準備、全力以赴。

奧運射箭在日前舉行排名賽後，在混雙種子籤位上，我國選手雷千瑩、戴宇軒成績加總後與荷蘭施魯塞爾、韋勒同分並列第十六名，在混雙只取十六組晉級對抗賽的情況下，兩隊也在昨天進行一箭定勝負的加賽。

最終雷千瑩、戴宇軒分別射出九分與十分箭、總分十九分，險勝荷蘭的十八分，搭上十六強末班車，並將在淘汰賽首輪遭遇第一種子南韓好手林是見／金優鎮。

對於排名賽結束後相隔一天才又進行只比一箭的加射賽，雷千瑩坦言這是過去沒有過的經驗，在準備時確實也感到陌生和期待，「畢竟過去沒有遇過這種狀況，比賽第一支箭就要射好，多少有一點運氣成分，出手也要夠果斷才行。一箭的比賽必須要很專注，沒辦法思考太多，畢竟只有短短幾秒鐘的時間，對於整個執行過程還算滿意。」

羽球混雙輸香港 想晉級要贏日本

巴黎奧運羽球賽事在昨天點燃戰火，其中我國率先登場的為第一次參加奧運的混雙組合葉宏蔚／李佳馨，在分組賽首戰遭遇香港對手鄧俊文／謝影雪，最終以十三比廿一、十三比廿一敗下陣來，想要晉級八強賽，下一場與日本渡邊勇大／東野有紗之戰，將有非贏不可的壓力。