奧運柔道／輸在最後3秒 楊勇緯無緣獎牌

我國「柔道男神」楊勇緯昨天在巴黎奧運男子六十公斤級賽事登場，挑戰連續兩屆奪牌，不過在八強賽不敵哈薩克好手斯梅托夫落入敗部賽後，楊勇緯又碰上「天敵」日本永山龍樹，最終在比賽最後三秒遭對手取得半勝，無緣銅牌戰和頒獎台。

在上屆奪下銀牌後就已經成為各國好手情蒐重點對象的楊勇緯，昨天比賽過程也顯得特別辛苦，在首輪輪空後十六強賽面對義大利卡利諾，就一路拚戰到黃金得分賽才靠著招牌「三角固」險勝。

但八強賽楊勇緯又隨即遭遇哈薩克名將斯梅托夫的考驗，在被對手率先取得半勝的情況下，楊勇緯則落入敗部復活賽，並且碰上同樣在八強賽敗北，且生涯還不曾有過對戰勝績的日本名將永山龍樹。

對於未能完成連續兩屆奪牌的任務，背負龐大壓力與期待的楊勇緯賽後情緒起伏也相當大，在經過採訪區時也直接示意自己「說不出話」，婉拒受訪後就黯然走回休息區。

林真豪止步十六強

女子四十八公斤的林真豪，則是在卅二強賽擊敗哥倫比亞好手拉索，但十六強賽面對哈薩克阿布扎金諾娃在開賽後不久就被對手取得半勝，止步於十六強，賽後林真豪哭成淚人兒，同樣婉拒受訪後離場。