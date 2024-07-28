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奧運拳擊／黃筱雯首戰勝 晉16強

聯合報／ 奧運採訪團／巴黎報導
巴黎奧運拳擊賽女子五十四公斤級，中華隊女將黃筱雯（左）首戰擊敗蒙特內哥羅選手。（美聯社）
巴黎奧運拳擊賽女子五十四公斤級，中華隊女將黃筱雯（左）首戰擊敗蒙特內哥羅選手。（美聯社）

巴黎奧運拳擊賽昨天開打，中華隊女將黃筱雯在五十四公斤級首戰亮相，以五比○擊敗蒙特內哥羅選手高耶科維奇，順利搶下十六強門票，賽後自評太緊張，但贏得很開心。

奧運拳擊賽首日逢周末，巴黎北方體育館湧進大批觀眾，氣氛火熱，黃筱雯說：「這是大會第一場比賽，自己也是中華隊第一棒，太過緊張、給自己太大壓力。」

黃筱雯、高耶科維奇六月曾在奧運資格賽八強賽碰面，當時黃筱雯也以五比○獲勝，順利搭上巴黎奧運列車；兩人昨天再度交手，黃筱雯仍有強勢表現，再度以一面倒的比數擊敗對手，淘汰高耶科維奇。

黃筱雯表示，對手熟悉自己的打法，已經有做了一些準備，也都表現出來；自己打得緊張，覺得表現沒有很好，聽教練的指示把動作做出來，好好執行下達戰術，很高興贏下這場比賽，告訴自己下一場要更加穩定。

黃筱雯挺進十六強後，將碰到大會頭號種子、保加利亞好手佩特羅娃，過去在歐洲錦標賽、歐洲運動會各獲兩次冠軍，實力相當不錯；黃筱雯首戰過關後信心滿滿，「很開心贏得首勝，下一場比賽不在乎對手排名，打了才知道，朝獎牌邁進。」

黃筱雯三年前在東京奧運女子五十一公斤級奪銅牌，美國「運動畫刊」預測中華代表團本屆成績，唯一金牌正是黃筱雯。

巴黎北方體育館昨天湧進至少八成滿的觀眾，黃筱雯打起來也很過癮，她說：「上次奧運完全沒有觀眾，這次有觀眾到場，比較積極進攻時，他們就會喊聲。」

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