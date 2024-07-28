奧運開幕／戴資穎掌旗…中華代表團進場 雨澆不熄熱情

巴黎奧運開幕典禮昨天凌晨在塞納河畔登場，儘管巴黎當地下起傾盆大雨，但各國代表團在進場時熱情不減，中華代表團在第七十四艘船入場，身為今年掌旗官的羽球一姊戴資穎、霹靂舞一哥孫振也賣力揮舞中華奧會會旗，不過在進場後中華代表團選手與教練都選擇直接返村休息，為奧運賽程做準備。

相隔一百年再度舉辦奧運的巴黎，今年將開幕式移至開放場地進行，且讓各國代表團以搭船遊河方式進場，儘管在開幕式前，巴黎當地就下起陣陣大雨，但絲毫沒有影響觀禮民眾與各國代表團的熱情。

中華代表團昨共有選手、教練卅三人與不少隊職員參與開幕，被安排在第七十四艘船與塔吉克、坦尚尼亞與查德代表團同船入場，在場邊觀眾歡呼聲中，除了擔任掌旗官的戴資穎、孫振賣力揮動我國會旗外，其他與會選手、教練也不斷揮動手上的小會旗回應，展現我國代表團的熱情。

儘管昨天開幕式幾乎全程都在雨中進行，但不僅包括女神卡卡、席琳狄翁在內的表演節目讓全球觀眾眼睛為之一亮，擔任火炬手的「蠻牛」納達爾從法國足球傳奇席丹手中接下聖火，並與美國網壇傳奇小威廉絲、田徑傳奇劉易斯、傳奇體操皇后柯曼妮西一同搭船護送聖火，最終再交棒給法國體壇傳奇點燃聖火的畫面，也成為開幕式的最大亮點。

不過原定今年參與開幕進場的各國代表團，在完成進場儀式下船後，將聚集在主會場一同觀禮，但在大雨侵襲下，包括中華代表團在內的多數選手、教練，都選擇在下船後直接回到選手村盥洗，為後續賽程做準備，成為開幕式的一大遺憾。