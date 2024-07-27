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奧運羽球／發高燒仍上場拚戰 葉宏蔚：能出賽已很感恩

中央社／ 巴黎27日電
葉宏蔚賽後透露自己是發燒狀態上場比賽。 圖／中華奧會提供
葉宏蔚賽後透露自己是發燒狀態上場比賽。 圖／中華奧會提供

台灣羽球混雙組合葉宏蔚李佳馨今天在巴黎奧運分組預賽，首戰香港的鄧俊文與謝影雪，葉宏蔚帶著高燒不適下場力拚，雙方激戰37分鐘後，仍以13比21、13比21落敗。

生涯首度披上奧運國家隊戰袍的葉宏蔚和李佳馨，過去國際賽面對鄧俊文與謝影雪吞下0勝2敗戰績，今天雙方第3度交手，沒想到還是無法爭勝。

今天2局戰況都如出一轍，葉宏蔚、李佳馨在比賽初期都還能咬住比分，但比賽中段都會被對手一波拉開，從賽後數據顯示，台灣組合首局連續得分3分、第2局4分，顯示攻勢都無法連貫。

李佳馨賽後接受中央社訪問時表示，「感覺我們的攻勢一直被對手針對，所以要連續拿分難度就很高，加上我們自己的走位都不是很清楚，打起來自然就比較累。」

李佳馨指出，現階段參加奧運的組合實力都差不多，就是看誰的團隊比較強、誰的技戰術臨場發揮比較好。

葉宏蔚3天前在練球時突然感到頭暈，結果溫度計一量高燒攝氏38.8度，這3天吃了藥、吃了營養品，但還是一直無法退燒。「我今天早上起床時頭都還是很暈，量了體溫37.8度，能下場打球已經很感恩了。」

生涯首度參加奧運，葉宏蔚坦言好像沒有太大不同，「其實就是球場的燈光跟平常的國際賽不一樣，然後球迷比較多以外，對手、緊張度好像也都差不多。」

同樣也是首度參加奧運的李佳馨，對於比賽最有感的就是粉紫色系的場地布置，她笑說：「我還拜託裁判把最後一顆球給我做紀念，還有大會的毛巾也都是粉紫色的，感覺好美。」

預賽首戰落敗的葉宏蔚和李佳馨，明天將繼續出戰同組的大會第4種子日本組合渡邊勇大、東野有紗。

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