奧運開幕／中華隊團服融合本土元素 外媒大讚「將時尚帶到巴黎」

中華隊團服被外媒大讚「中華隊將時尚帶到巴黎！」 報系資料照

巴黎奧運在開幕式後登場，各國團服隨之亮相，也成為外界焦點。日前被富比世雜誌（Fobes）評選為10套最有型隊服之一的中華隊，開幕式後再次吸引外媒目光，《Yahoo Sports》大讚「中華隊將時尚帶到巴黎！」

本屆奧運中華隊出場團服與日本品牌「YONEX」合作，由東京奧運中華代表團設計師周裕穎再次操刀，融入台灣特有種原生植物，同時使用「碳捕捉」技術的環保材質，兼顧時尚以及永續環保。

此外，團服各處皆融入本土不同大師的創作，包含當代藝術家江賢二、原民人間國寳工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、台灣工藝之家纏花工藝師林佩瑩和台灣紡織大廠旭榮集團等，共創具「文化」、「藝術」、「工藝」以及「永續」精神的進場團服。

《Yahoo Sports》在各國家進場點評時便對中華隊團服讚道：「中華台北隊，又稱台灣隊，可能擁有本屆所有國家中最時尚、最具前瞻性的出場團服，他們身著具紋理的單寧布雙排扣西裝，看起來完全不像奧運團服，『中華隊將時尚帶到巴黎！』」。