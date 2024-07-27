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奧運柔道／黃金得分賽三角固取勝 楊勇緯驚險晉級8強

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奧運柔道／黃金得分賽三角固取勝 楊勇緯驚險晉級8強

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影
楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影

巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，我國好手楊勇緯今天下午在16強賽迎戰義大利好手卡利諾（Andrea Carlino），雙方在前5分鐘各拿下半勝下，比賽也進入黃金得分制，最終楊勇緯靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。

在東京奧運拿我國史上首面奧運柔道獎牌的楊勇緯，今年巴黎奧運除了將挑戰金牌，也再度肩負起為我國代表團力拚首面獎牌的重責大任，身為男子60公斤級頭號種子的他，在首輪輪空後，16強賽則對上27歲的義大利好手卡利諾。

開賽後兩人一度僵持不下，不過卡利諾率先取得半勝，但楊勇緯隨後透過捨身技將對手牽制在地面也取得半勝，比賽也進入黃金得分賽，雙方也持續在場上拉鋸，卡利諾也連續吞下兩支指導，最後楊勇緯靠著招牌「三角固」再拿下半勝，取得一本勝，順利挺進8強。

楊勇緯在16強賽順利取勝後，緊接著將對上烏克蘭哈爾瑪多夫（Dilshot Khalmatov）與哈薩克老將斯梅托夫（Yeldos Smetov）之戰勝者。

楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影
楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影

楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影
楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影

楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影
楊勇緯在黃金得分階段靠著招牌三角固勝出，晉級到8強賽。 記者季相儒／攝影

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