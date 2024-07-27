奧運開幕／曬出與巴黎鐵塔美照 戴姿穎信心喊話：努力到最後一刻

巴黎奧運開幕式於台灣時間凌晨展開，稍早台灣羽球一姐戴姿穎在社群曬出與巴黎鐵塔的合照，並寫下「比賽即將開始，請努力到最後一刻，加油。」替自己打氣。

本次奧運開幕式在塞納河舉行，各國代表團以乘船方式遊河登場，被稱為奧運史上最浪漫的開幕式。中華隊代表團共39人參加，搭乘第74艘船出發，並由戴姿穎與孫振擔任掌旗官。可惜天公不做美下起大雨，中華隊在上岸後就直接前往選手村盥洗。

稍早戴姿穎發出與巴黎鐵塔的合影，和多張開幕式相關照片，並在貼文中吐露心聲寫下：「天氣不美，心情很美的夜晚，第四次踏上夢想中的舞台，代表中華隊和孫振一起掌旗，和大家一起淋雨的晚上，肯定會是難忘的回憶，比賽即將開始，請努力到最後一刻，加油。」

第四次也是最後一次征戰五環殿堂，戴姿穎將迎來奪得生涯奧運首金的最後機會，明日小組賽首戰她預計在15點20分面對比利時選手譚蓮妮，兩人過往在國際賽交手2次，全由小戴勝出。