FAPA籲國際奧會 讓台選手以台灣之名出賽

2024巴黎奧運今天開幕，美國非營利組織台灣人公共事務會（FAPA）呼籲國際奧林匹克委員會讓來自台灣的選手以「台灣」名義參賽，而非強迫台灣代表隊使用「中華台北」這個帶有歧視性的誤稱。

台灣人公共事務會今天發布新聞稿表示，自1984年以來，在中國的蠻橫施壓下， 國際奧林匹克委員會（IOC，下稱國際奧會）強迫台灣隊以「中華台北」的名義參賽，並禁止使用具有國家意涵的旗幟與國歌。

「我們要求台灣隊能以台灣之名驕傲地參賽。」

FAPA指出，正如美國聯邦眾議員帝芬尼（TomTiffany）、奧格茲（Andy Ogles）及史密斯（ChrisSmith）在今年5月致國際奧會的聯名信中所說，即便是美國領地波多黎各（Puerto Rico）及英屬群島百慕達（Bermuda），都能選擇以自身名義參賽，並未被迫稱為「美屬聖胡安」（聖胡安是波多黎各的首府及最大城市）或「英屬漢密爾頓」（百慕達首都）。

FAPA表示，相較之下，台灣從未成為中國的一部分，也未曾受中華人民共和國統治，竟被迫矮化以「中華台北」之名參賽，「簡直荒謬至極」 。

FAPA表示，國際奧會不應再屈從中國的壓力與對台霸凌。國際社會應堅定捍衛民主與自由價值，公開反對中國將「中華台北」的誤稱強加台灣，進而侵害台灣的國家主權尊嚴與獨立國格。

根據新聞稿，今年6月18日，聯邦眾議員惠曾佳（Bill Huizenga）在眾議院提出一項決議案，呼籲國際奧會允許台灣以自己選擇的國名、旗幟與國歌，參加本次夏季奧運會。這項決議案獲9位美國眾議員連署，包括長期挺台的帝芬尼及朴銀珠（MichelleSteel）。

新聞稿提到，FAPA在決議案的起草階段，應邀向惠曾佳辦公室提供意見，並成功敦促其將「中華民國」一詞從草案中刪除，讓台灣能自行選擇以何國名參賽。

FAPA表示，這項決議案意在表達美國國會對國際奧會施加台灣歧視性待遇的嚴重關切。強迫台灣以「中華台北」的名義參賽，是錯誤地暗示台灣屬於中國的一部分，即便台灣一分一秒都不曾受過中共政權的統治。

「在巴黎奧運開幕的今日，我們台美人組織強烈呼籲國際奧會，立即停止對台灣的歧視與不公待遇！讓台灣的運動員們能以『台灣之名』驕傲地站上奧運的國際舞台，為台灣爭光。」