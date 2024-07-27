巴黎奧運中華台北進場 主持人：就是熟知的台灣

巴黎奧運開幕式今晚隆重登場，演出精彩且寓意深遠。儘管雨勢不小，仍不減現場熱情。台灣隊以字母T排序入場。法國主持人直播時特別解釋，中華台北，「就是我們熟知的台灣」。

巴黎奧運於當地時間26日晚上7時30分舉行開幕式，首創在塞納河上舉行，各國代表團乘船以遊河方式登場，航行6公里。

台灣代表團共39人參加，並由霹靂舞好手孫振、羽球天后戴資穎擔任掌旗官。

中華台北並非以C排序，也未列於中國之後，而是以字母T排序。台灣隊搭乘第74艘船，接在和塔吉克之後，與坦尚尼亞、查德共搭一條船。

面對國際觀眾較陌生的「中華台北」，法國二台（France 2）電視直播時，主持人特別強調，「中華台北，就是我們所熟知的台灣」。

主持人接著解釋，「但在參與國際賽事時，都會以『中華台北』名義出賽，奧運會旗是奧運五環」，接著也說明帕奧中華台北代表隊會旗使用帕奧紅、藍、綠三色標誌。

對於中華台北出場排序，且主持人特別向全法國上百萬收看直播的觀眾說明「台灣」之名，體育署署長鄭世忠向中央社指出，由此可知，「台灣並不隸屬中國」。

鄭世忠指出，依據洛桑協議內容，中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」，會徽及會旗經國際奧會執委會核准，享有與其他國家奧會相同的權益。

中華奧會的會歌及儀程排序（Protocol Order）在1983年經國際奧會確認，中華奧會依Chinese Taipei在奧林匹克通訊錄（Olympic Directory）中的排列順序，以英文代碼TPE列於「T」組。

今晚巴黎雨勢不小，但身穿被美國雜誌「富比世」（Forbes）評比十大最時尚設計之一團服亮相的台灣隊，仍顯現出十足的熱情。

台灣隊進場時，孫振、戴資穎雨中一同興奮地搖著會旗，其餘選手、教練們也紛紛開心對著鏡頭揮手。