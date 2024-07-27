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巴黎奧運／中繼站 設備史上最棒
巴黎奧運正式開幕，教育部長鄭英耀、中華奧會主席林鴻道、體育署長鄭世忠昨天視察奧運中繼站，對膳食公寓、物理治療所、運動中心都很滿意，代表團隊醫周文毅說：「這是二○一三年起在中華代表團任職後，最好的一次。」
法國勒瓦盧瓦市免費提供運動中心給我國選手使用，現場更是貼出中華民國國旗的圖案，物理治療所就在附近；周文毅表示，治療所派出醫生就近照顧選手、配藥，「這次奧運加進醫療、運動科學、心理，政府照顧選手有進步。」
中華羽球隊昨天在運動中心練習，周天成、王子維也和當地羽球俱樂部小朋友親切互動。隨後參加開幕典禮時，戴資穎和霹靂舞好手孫振擔任掌旗官，小戴說：「會叫孫振多舉一些時間。」
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