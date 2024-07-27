聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運／中繼站 設備史上最棒

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
中華奧會主席林鴻道（左起）、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠視察奧運中繼站。特派記者季相儒／攝影
中華奧會主席林鴻道（左起）、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠視察奧運中繼站。特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運正式開幕，教育部長鄭英耀、中華奧會主席林鴻道、體育署長鄭世忠昨天視察奧運中繼站，對膳食公寓、物理治療所、運動中心都很滿意，代表團隊醫周文毅說：「這是二○一三年起在中華代表團任職後，最好的一次。」

法國勒瓦盧瓦市免費提供運動中心給我國選手使用，現場更是貼出中華民國國旗的圖案，物理治療所就在附近；周文毅表示，治療所派出醫生就近照顧選手、配藥，「這次奧運加進醫療、運動科學、心理，政府照顧選手有進步。」

中華羽球隊昨天在運動中心練習，周天成王子維也和當地羽球俱樂部小朋友親切互動。隨後參加開幕典禮時，戴資穎和霹靂舞好手孫振擔任掌旗官，小戴說：「會叫孫振多舉一些時間。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 周天成 巴黎奧運中華隊 戴資穎 林鴻道 王子維

延伸閱讀

巴黎奧運／龔榮堂首次奧運任務 笑說從未出國這麼久

巴黎奧運／周天成、王子維全力備戰 抽空開心指導法國小朋友打球

巴黎奧運／中華代表團免費使用運動中心 吳志中：看到國旗很感動

巴黎奧運／鄭英耀視察奧運中繼站 隊醫周文毅肯定政府全面照顧選手

相關新聞

巴黎奧運／楊勇緯奪牌先鋒 黃筱雯金有力

巴黎奧運在今天凌晨開幕後，首個獎牌日我國選手就輪番登場，其中包括本屆賽事重點奪金選手柔道男子六十公斤級楊勇緯，東京奧運奪...

奧運游泳／王冠閎、韓安齊備戰 無厘頭紓壓

我國游泳好手王冠閎、韓安齊今年攜手征戰巴黎奧運，過去一周已經多次進入比賽場館拉德芳斯體育館進行練習，教練黃智勇指出，兩人...

巴黎奧運／中繼站 設備史上最棒

巴黎奧運正式開幕，教育部長鄭英耀、中華奧會主席林鴻道、體育署長鄭世忠昨天視察奧運中繼站，對膳食公寓、物理治療所、運動中心...

巴黎奧運／龔榮堂首次奧運任務 笑說從未出國這麼久

國家訓練中心執行長龔榮堂今年3月上任，巴黎奧運是生涯首次奧運任務，從頭到尾必須待滿全程，笑說：「和過去棒界時期相較，從未...

奧運霹靂舞／孫振踏上巴黎奧運殿堂 教練盼保有原創性

台灣「霹靂舞一哥」孫振即將於8月10日登上巴黎奧運賽場，教練蘇志鵬分析，與他同組選手風格都很強烈，期望孫振保有原創性，帶...

奧運中繼站膳食公寓超夯 台僑加碼奪牌烤乳豬加菜

體育署在巴黎奧運期間設置中繼站，負責供應台灣家鄉味的膳食公寓最受歡迎。中華奧會主席林鴻道今天表示，法國台僑除主動表達支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。