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奧運游泳／王冠閎、韓安齊備戰 無厘頭紓壓
我國游泳好手王冠閎、韓安齊今年攜手征戰巴黎奧運，過去一周已經多次進入比賽場館拉德芳斯體育館進行練習，教練黃智勇指出，兩人調整都已經愈來愈進入狀況，不僅期待能創下個人最佳成績，希望能為中華隊爭取更高榮耀。
今年巴黎奧運游泳賽事在橄欖球場館拉德芳斯體育館舉行，我國則由男、女各一名選手參賽，其中第二度挑戰奧運的王冠閎將在男子二○○公尺蝶式登場，首度參賽的韓安齊則將挑戰女子二○○公尺混合式。
但游泳隊在巴黎進行最後備戰確是狀況連連，包括練習時段泳池人滿為患，使王冠閎、韓安齊與國外選手出現肢體碰撞，甚至是遭到拉腳的狀況，但更讓選手感到受影響的則是巴黎奧運接駁車未準時發車，以及太過擁擠的問題。
王冠閎指出，過去一周已遇過接駁車遲到、繞路及迷路，導致原本半小時車程變成一個半小時，加上接駁車上太過擁擠，迫使王冠閎一度要席地而作。
儘管外在影響層出不窮，但黃智勇指出今年游泳隊氣氛融洽，加上韓安齊與王冠閎已經是舊識，兩人相處起來也相當無厘頭，讓比賽壓力頓時少了許多。
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