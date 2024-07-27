巴黎奧運／楊勇緯奪牌先鋒 黃筱雯金有力

巴黎奧運在今天凌晨開幕後，首個獎牌日我國選手就輪番登場，其中包括本屆賽事重點奪金選手柔道男子六十公斤級楊勇緯，東京奧運奪銅拳擊黃筱雯也將迎接首輪賽事，而挑戰羽球男雙衛冕的「麟洋配」王齊麟／李洋則將在明天凌晨的分組賽登場。

上屆東京奧運奪下銀牌，也是我國代表團該屆賽事首面獎牌的楊勇緯，今年同樣要肩負起代表團奪牌「開路先鋒」的角色。身為男子六十公斤級第一種子的他，在卅二強輪空後，將於十六強對上澳洲卡茲與義大利選手卡利諾之戰的勝者，預計將能順利通過頭關考驗。

不過在八強賽楊勇緯就有機會遭遇賽前設定假想敵之一的哈薩克老將斯梅托夫，即使過關也可能在四強碰上日本永山龍樹或是世錦賽金牌西班牙哈里霍斯，成為挑戰連兩屆奪牌的最大考驗，所幸這三人早就列入楊勇緯偉與教練劉文等的主要情蒐對象。對於對手都不會太陌生，劉文等也指出，臨場發揮將會成為楊勇緯能否創下佳績的關鍵。

羽球選手周天成（右）在代表團後勤服務站的運動中心，抽空指導當地小朋友。特派記者季相儒／攝影

在羽球場上，儘管一姊戴資穎與一哥周天成將不會在首日分組賽就登場，但包括將挑戰男雙衛冕，卻被因為世界羽球聯盟失誤必須多打一場分組賽事的男雙王齊麟／李洋，將在廿八日凌晨迎戰小林優吾／保木卓朗；首度參加奧運的混雙李佳馨／葉宏蔚則將在廿七日對戰香港鄧俊文／謝穎雪，由於混雙Ｃ組僅剩三隊，只要能拿下一勝就有機會晉級八強。

而在日前被美國運動畫刊評估是我國代表團今年唯一一位金牌得主的拳擊好手黃筱雯，也將在今天迎來女子五十四公斤級首輪賽事，將遭遇蒙特內哥羅選手高耶科維奇，兩人今年五月曾在泰國舉行的奧運資格賽八強碰頭，當時黃筱雯以五比○取勝，搶下奧運門票；至於女子六十公斤級吳詩儀，將在首輪碰上南韓選手吳妍智。

網球女雙詹家姊妹詹詠然／詹皓晴在廿七日迎接首輪賽事，並將對上挑戰衛冕的捷克名將組合雷茨科娃／絲妮柯娃，上屆桌球混雙奪下銅牌的林昀儒，也將與新搭檔陳思羽在十六強賽對上地主組合大勒布朗／袁嘉楠。