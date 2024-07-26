快訊

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

奧運霹靂舞／孫振踏上巴黎奧運殿堂 教練盼保有原創性

中央社／ 台北26日電
孫振。記者劉學聖／攝影
孫振。記者劉學聖／攝影

台灣「霹靂舞一哥」孫振即將於8月10日登上巴黎奧運賽場，教練蘇志鵬分析，與他同組選手風格都很強烈，期望孫振保有原創性，帶著新鮮狀態比賽。

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞項目將16名選手分為4組，取分組前2名選手前進8強，接著再進行淘汰賽，而台灣首名登上五環殿堂的「霹靂舞一哥」孫振，與非洲霹靂舞錦標賽冠軍的摩洛哥選手Billy及2名世界冠軍的荷蘭選手Menno、哈薩克選手Amir同在D組。

教練蘇志鵬接受中央社採訪時分析，4組的戰況都很有趣，A組是技術性很強的組別，而B、C組都有地主法國選手，相信屆時現場反應會很大，讓其他國家選手感受來自地主的壓力，至於孫振所在的D組則講求原創性，「他的對手風格都非常強烈，希望他在原創性不要吃虧，保持新鮮狀態比賽。」

距離比賽還有一段時間，蘇志鵬為孫振安排3個階段調整，首先完整適應時差，同時重視訓練的量、習慣下午比賽感覺，接下來則是強化他在出國前準備的新招式，畢竟尚未真正上場實戰，並依照3場循環賽判斷如何出招，而在比賽倒數階段不會有太多訓練，以意象訓練為主，讓他的身體以最佳狀態迎戰。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

巴黎奧運／周天成、王子維全力備戰 抽空開心指導法國小朋友打球

巴黎奧運／中華代表團免費使用運動中心 吳志中：看到國旗很感動

奧運游泳／王冠閎、韓安齊老相識 盼開幕一覽花都市容

巴黎奧運／鄭英耀視察奧運中繼站 隊醫周文毅肯定政府全面照顧選手

相關新聞

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

巴黎奧運明天下午2點起開始第一天賽事，東京奧運羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟、與柔道銀牌得主楊勇緯都將迎來首戰，其中打頭陣的楊勇緯將扛下中華奧運代表團的奪牌先鋒。 由於柔道賽程將於一天內結束，

23位奧運新鮮人報到！鬥志不輸老將 中華隊新血全力出擊

巴黎奧運開幕，本屆中華代表團派出60好手、出戰16大項賽事，當中除了有即將退役的沙場老將，也有約4成國手是「奧運初體驗」。這23位奧運新戰將都是台灣體壇的新希望，下面帶各位讀者一一認識他們。 游

輝煌生涯近尾聲…將卸下戰袍 巴黎奧運「最後一舞」的國手們

巴黎奧運將於台北時間7月27日凌晨開幕，此次中華隊代表團共有60人出征，其中幾位戰功顯赫、享有高知名度的「明星級國手」，已宣布或預期將是最後一次參加奧運。讓我們來回顧這些曾帶給國人驕傲與熱血的國手，燦

奧運霹靂舞／孫振踏上巴黎奧運殿堂 教練盼保有原創性

台灣「霹靂舞一哥」孫振即將於8月10日登上巴黎奧運賽場，教練蘇志鵬分析，與他同組選手風格都很強烈，期望孫振保有原創性，帶...

奧運中繼站膳食公寓超夯 台僑加碼奪牌烤乳豬加菜

體育署在巴黎奧運期間設置中繼站，負責供應台灣家鄉味的膳食公寓最受歡迎。中華奧會主席林鴻道今天表示，法國台僑除主動表達支援...

巴黎奧運／周天成、王子維全力備戰 抽空開心指導法國小朋友打球

法國勒瓦盧瓦市免費提供運動中心給中華代表團選手使用，教育部長鄭英耀今天透露非常感動、心存感激，正在現場練球的羽球好手周天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。