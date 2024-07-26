奧運中繼站膳食公寓超夯 台僑加碼奪牌烤乳豬加菜

體育署在巴黎奧運期間設置中繼站，負責供應台灣家鄉味的膳食公寓最受歡迎。中華奧會主席林鴻道今天表示，法國台僑除主動表達支援食材外，更透露只要台灣選手奪牌，就送烤乳豬加菜。

體育署在巴黎奧運期間將中繼站服務更升級，設置有膳食公寓、運動中心、物理診療所等，讓選手能專心備戰，給予最多的後勤支援。

其中膳食公寓很受到選手歡迎，中華奧會和漢典食品公司合作，提供道地台灣家鄉味美食，根據統計，紅燒牛肉麵最受到選手喜愛，「點菜率」高居第一。

林鴻道今天在接受媒體訪問時表示，原本膳食公寓準備的量大約是1000份，但依照現在受歡迎的程度來看，可能要開始計畫後續增加補充的計畫，才能滿足選手需求。

林鴻道強調，許多食材都是採取冷凍包的方式，所以接下來看看能不能試著把這些食材，直接送進選手村，讓選手、教練經由簡單的加熱烹調後就可以食用，就不需要再跑到這裡來或者點餐。

國訓中心營養師潘奕廷從16日就進駐膳食公寓，把關選手吃的安全。他透露，現在鹹酥雞、QQ球等油炸類食物，對選手負擔比較大，可能要等到選手所有賽程結束後，才會建議選手點餐。

林鴻道笑說，在法國的台灣僑胞也都很熱情，不但主動表達願意支援膳食公寓的食材外，也允諾只要台灣選手奪牌，就會送一隻烤乳豬給選手加菜。