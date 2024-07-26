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中華代表團奧運中繼站運動中心獲好評 體育署感謝勒瓦盧瓦市

中央社／ 巴黎26日電
羽球選手周天成在代表團後勤服務站的運動中心和當地小朋友進行羽球教學。記者季相儒／攝影
羽球選手周天成在代表團後勤服務站的運動中心和當地小朋友進行羽球教學。記者季相儒／攝影

體育署在本屆巴黎奧運設置中繼站，其中位於勒瓦盧瓦市的運動中心深受選手好評，今天台灣代表團也特地舉行感恩餐會，除讓勒瓦盧瓦市市長杜瑪品嚐台灣美食外，也感謝她的支持。

今年的巴黎奧運，教育部體育署成立了中繼站，包括膳食公寓、運動中心、物理診療所等，其中運動中心提供桌球、拳擊、霹靂舞、羽球、柔道等代表隊使用，並且還有重訓室給選手訓練。

台灣羽球一哥周天成在接受中央社記者訪問時說，「當然很棒阿，尤其在不能去比賽場館練球時，這個運動中心就是很棒的訓練場所，在奧運期間能有這樣的環境和空間，對選手來說幫助很大。」

教育部長鄭英耀在致詞時表示，當初因緣際會認識了勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas），非常感謝她，以及市議員都全票通過，讓台灣免費使用這座運動中心，解決了選手的訓練問題。

鄭英耀也表示，為了表達感謝之意，教育部也將提供每年10個名額，給勒瓦盧瓦市的年輕人免學雜費來台灣就讀大學、碩士、博士等學位，另外也將提供每年20個名額來台灣免費學華語。

杜瑪在致詞時表示，這個運動中心提供給台灣、加拿大、澳洲、美國等國家使用，「尤其是台灣當初提出申請時，我就認為一定要幫忙，很開心能幫助到台灣奧運、帕運代表隊。」

杜瑪強調，台灣的政治環境非常複雜，更見證到歷屆總統建立的民主政權，以及前任總統蔡英文談判的藝術，「所以我們一直都支持台灣在國際舞台上，基於我們的尊重和友誼，持續雙方交流，這也是為什麼會在2座運動中心外掛上台灣的國旗。」

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