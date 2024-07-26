中華代表團奧運中繼站運動中心獲好評 體育署感謝勒瓦盧瓦市

體育署在本屆巴黎奧運設置中繼站，其中位於勒瓦盧瓦市的運動中心深受選手好評，今天台灣代表團也特地舉行感恩餐會，除讓勒瓦盧瓦市市長杜瑪品嚐台灣美食外，也感謝她的支持。

今年的巴黎奧運，教育部體育署成立了中繼站，包括膳食公寓、運動中心、物理診療所等，其中運動中心提供桌球、拳擊、霹靂舞、羽球、柔道等代表隊使用，並且還有重訓室給選手訓練。

台灣羽球一哥周天成在接受中央社記者訪問時說，「當然很棒阿，尤其在不能去比賽場館練球時，這個運動中心就是很棒的訓練場所，在奧運期間能有這樣的環境和空間，對選手來說幫助很大。」

教育部長鄭英耀在致詞時表示，當初因緣際會認識了勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas），非常感謝她，以及市議員都全票通過，讓台灣免費使用這座運動中心，解決了選手的訓練問題。

鄭英耀也表示，為了表達感謝之意，教育部也將提供每年10個名額，給勒瓦盧瓦市的年輕人免學雜費來台灣就讀大學、碩士、博士等學位，另外也將提供每年20個名額來台灣免費學華語。

杜瑪在致詞時表示，這個運動中心提供給台灣、加拿大、澳洲、美國等國家使用，「尤其是台灣當初提出申請時，我就認為一定要幫忙，很開心能幫助到台灣奧運、帕運代表隊。」

杜瑪強調，台灣的政治環境非常複雜，更見證到歷屆總統建立的民主政權，以及前任總統蔡英文談判的藝術，「所以我們一直都支持台灣在國際舞台上，基於我們的尊重和友誼，持續雙方交流，這也是為什麼會在2座運動中心外掛上台灣的國旗。」