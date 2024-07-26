巴黎奧運／桃園9選手拚巴黎奧運 市府27日起連2天直播應援

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中央社／ 桃園26日電
台灣羽球好手周天成備戰巴黎奧運，24日在奧運羽球項目比賽場館做最後一次的練習，調整狀態。中央社
台灣羽球好手周天成備戰巴黎奧運，24日在奧運羽球項目比賽場館做最後一次的練習，調整狀態。中央社

桃園市運動會今天起至29日舉行，巴黎奧運也將於今天開幕。桃市府表示，桃園有9名選手參加巴黎奧運，明天及28日將在藝文廣場舉辦直播派對及活動，邀請民眾一同為台灣加油。

桃園市長張善政上午出席「113年桃園市運動會」開幕典禮時指出，桃園市運動會將有2715名選手及1082名職員參與，祝福選手都能展現平時努力成果；巴黎奧運部分，有9名台灣選手是來自桃園，盼能為國爭光。

桃園市政府體育局表示，9名參加巴黎奧運的桃園選手，分別參賽田徑、羽球、射擊、射箭、桌球及高爾夫等6個競賽種類，市府明天及28日將在桃園藝文廣場舉辦直播派對及活動，邀請民眾一同為台灣加油。

體育局指出，直播派對時間為2天的下午3時至晚間11時，直播內容包含柔道、羽球等項目，周邊還會有3對3籃球賽、迷你足球賽、棒球九宮格、趣味靶場、運動知識王等競賽及體驗活動，詳情可上臉書（Facebook）粉絲專頁「桃趣總動園」查詢。

體育局表示，桃園市運動會將於市立田徑場及游泳池辦理田徑及游泳競賽，田徑競賽設有國小、國中、社會及壯年男、女共8個組別；游泳競賽則設有國小、國中及社會男、女共6個組別，由桃園市各區組隊參賽。

體育局指出，各競賽個人項目前6名優秀選手，將獲得新台幣1000元至3000元不等的獎勵金；參加接力項目獲得前6名者，每人將會有500元至1500元不等的獎勵金。

9名參加巴黎奧運的桃園選手，分別為田徑彭名揚，羽球周天成，射擊田家榛、林怡君、余艾玟，射箭邱意晴、李彩綺，桌球簡彤娟，高爾夫俞俊安。

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