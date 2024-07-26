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奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟女友十元（陳詩媛）。 截圖自十元IG
王齊麟女友十元（陳詩媛）。 截圖自十元IG

奧運金牌羽球國手王齊麟今年4月大方認愛，對象是樂天桃猿啦啦隊十元（陳詩媛），之後兩人經常透過社群平台放閃。巴黎奧運即將到來，王齊麟與十元拍攝短片，兩人互相鬥嘴畫面閃瞎許多網友。

十元昨天在IG分享與男友王齊麟拍攝的短片，王齊麟一開場就自然地將手搭在十元肩上，十元開玩笑表示，「不要碰我！我要與來賓保持距離好嗎？我男朋友會生氣。」被問到「第一眼看女生會看哪裡？」王齊麟笑回：「頭頂吧！」

當被問到要求婚是真的嗎？王齊麟立刻看著陳詩媛問，「妳願意嗎？」十元露出害羞表情無言以對。王齊麟還透露休假都在跟十元約會，被問到會不會教女友打球時，王齊麟直言，「當然要啊！奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎？」

十元寫道，「認識他以來，看過他最放鬆的一天應該是確定取得奧運資格的那一天，記得他重複算了好幾次積分，開心地跑來跑去跳著舞，興奮地跟家人夥伴們分享喜悅，但又馬上開始討論著接下來該加強什麼訓練！相信所有運動員都是如此，每天帶著各種壓力，努力突破自己朝更好成績邁進。 2024巴黎奧運，讓我們一起為熱血奮戰的運動員們加油！」

網友們紛紛湧入留言區表示，「有點太閃了」、「我的墨鏡呢」、「最萌身高差」、「十元已經夠可愛了，在王齊麟旁邊加倍可愛」、「所有奧運選手加油」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
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▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

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