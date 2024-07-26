巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

巴黎奧運明天下午2點起開始第一天賽事，東京奧運羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟、與柔道銀牌得主楊勇緯都將迎來首戰，其中打頭陣的楊勇緯將扛下中華奧運代表團的奪牌先鋒。

由於柔道賽程將於一天內結束，意味著奪下上屆奧運柔道60公斤級銀牌的楊勇緯以及女子48公斤級的隊友林真豪將擔任本屆中華代表團的奪牌先鋒，比賽將從明天下午4點開始。教練劉文等透露，楊勇緯的8強對手很可能是哈薩克的斯梅托夫（Yeldos Smetov），會是本屆賽會的一大考驗。而林真豪在首輪將對上25歲的哥倫比亞好手拉索（Erika Lasso）

李洋（左）、王齊麟（右）首場比賽將遭遇世界排名第7的日本組合。圖／國訓中心提供

羽球率先登場的是混雙葉宏蔚／李佳馨，晚上8點首戰將遭遇香港組合鄧俊文／謝影雪；接著28日凌晨3點換麟洋配亮相，首戰將面對世界排名第7的保木卓朗／小林優吾。教練陳宏麟分析，雖然混雙有1組選手退賽變3搶2，卻反倒面臨著1場都不能輸的壓力；至於麟洋配前2戰將面對世界第7與第2的組合，若能順利過關則晉級機會非常濃厚。

林昀儒與陳思羽將攜手征戰巴黎奧運桌球混雙賽事。記者劉學聖／攝影 劉肇育

桌球方面林昀儒／陳思羽的混雙搭配，晚間11點15分的16強賽事將強碰世界第10的地主大勒布朗（Alexis Lebrun）／袁嘉楠，若能挺進8強，還得遭遇世界排名第1的魔王組合王楚欽／孫穎莎，籤表之「硬」可見一班。

另外第三度攜手挑戰奧運網球女雙的詹家姊妹傍晚6點開賽，第一關就遇上「大魔王」--東奧金牌得主、斬獲7座大滿貫女雙金盃的捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejčíková）／絲妮柯娃（Kateřina Siniaková）。

黃筱雯將為本屆女子拳擊代表團打頭陣。記者劉學聖／攝影 曾思儒

女子拳擊部分，上屆銅牌黃筱雯將打頭陣，晚上9點30分將在女子54公斤級首輪碰上蒙特內哥羅選手高耶科維奇（Bojana Gojkovic），黃筱雯曾在6月拳擊世界區資格賽以5：0勝出，如順利晉級，將碰上保加利亞頭號種子佩特羅娃（Stanimira Petrova），她有2面歐錦賽金牌和2座歐洲運動會冠軍。吳詩儀也將在60公斤級賽事上場，晚上10點50分將遭遇來自南韓，2018年雅加達亞運金牌得主吳妍智。

余艾玟（左）、劉恆妤（右）將參與巴黎奧運射擊女子10公尺空氣手槍賽事。記者季相儒／攝影

在杭州亞運輕艇標竿女子K1決賽以109.51秒勇奪金牌的張筑涵將在明日迎接前兩輪賽事。女子10公尺空氣手槍資格賽也將於明日舉行，相隔一屆再度站上奧運舞台的余艾玟以及首度參賽的劉恆妤，不僅同樣有機會力拚首面獎牌，更有機會挑戰射擊隊史首面奧運獎牌。唐嘉鴻也將於明日出戰男子競技體操資格賽。

巴黎奧運 AI主播陪你追巴黎奧運 這裡看中華隊出賽時間