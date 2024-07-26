巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看
巴黎奧運明天下午2點起開始第一天賽事，東京奧運羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟、與柔道銀牌得主楊勇緯都將迎來首戰，其中打頭陣的楊勇緯將扛下中華奧運代表團的奪牌先鋒。
由於柔道賽程將於一天內結束，意味著奪下上屆奧運柔道60公斤級銀牌的楊勇緯以及女子48公斤級的隊友林真豪將擔任本屆中華代表團的奪牌先鋒，比賽將從明天下午4點開始。教練劉文等透露，楊勇緯的8強對手很可能是哈薩克的斯梅托夫（Yeldos Smetov），會是本屆賽會的一大考驗。而林真豪在首輪將對上25歲的哥倫比亞好手拉索（Erika Lasso）
羽球率先登場的是混雙葉宏蔚／李佳馨，晚上8點首戰將遭遇香港組合鄧俊文／謝影雪；接著28日凌晨3點換麟洋配亮相，首戰將面對世界排名第7的保木卓朗／小林優吾。教練陳宏麟分析，雖然混雙有1組選手退賽變3搶2，卻反倒面臨著1場都不能輸的壓力；至於麟洋配前2戰將面對世界第7與第2的組合，若能順利過關則晉級機會非常濃厚。
桌球方面林昀儒／陳思羽的混雙搭配，晚間11點15分的16強賽事將強碰世界第10的地主大勒布朗（Alexis Lebrun）／袁嘉楠，若能挺進8強，還得遭遇世界排名第1的魔王組合王楚欽／孫穎莎，籤表之「硬」可見一班。
另外第三度攜手挑戰奧運網球女雙的詹家姊妹傍晚6點開賽，第一關就遇上「大魔王」--東奧金牌得主、斬獲7座大滿貫女雙金盃的捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejčíková）／絲妮柯娃（Kateřina Siniaková）。
女子拳擊部分，上屆銅牌黃筱雯將打頭陣，晚上9點30分將在女子54公斤級首輪碰上蒙特內哥羅選手高耶科維奇（Bojana Gojkovic），黃筱雯曾在6月拳擊世界區資格賽以5：0勝出，如順利晉級，將碰上保加利亞頭號種子佩特羅娃（Stanimira Petrova），她有2面歐錦賽金牌和2座歐洲運動會冠軍。吳詩儀也將在60公斤級賽事上場，晚上10點50分將遭遇來自南韓，2018年雅加達亞運金牌得主吳妍智。
在杭州亞運輕艇標竿女子K1決賽以109.51秒勇奪金牌的張筑涵將在明日迎接前兩輪賽事。女子10公尺空氣手槍資格賽也將於明日舉行，相隔一屆再度站上奧運舞台的余艾玟以及首度參賽的劉恆妤，不僅同樣有機會力拚首面獎牌，更有機會挑戰射擊隊史首面奧運獎牌。唐嘉鴻也將於明日出戰男子競技體操資格賽。
中華隊首日出賽時間
7/27/2024 16:00起 柔道女子48kg 64強 林真豪
7/27/2024 16:00起 柔道男子60kg 64強 楊勇緯
7/27/2024 17:00起 男子競技體操資格賽 唐嘉鴻
7/27/2024 18:00起 網球女雙 詹詠然、詹皓晴
7/27/2024 18:30起 女子10m空氣手槍資格賽 劉恆妤、余艾玟
7/27/2024 20:00起 羽球混雙 葉宏蔚、李佳馨vs.香港
7/27/2024 21:30起 女子拳擊54kg 32強 黃筱雯
7/27/2024 22:00起 女子單人皮艇K-1 第一輪 張筑涵
7/27/2024 22:18起 女子拳擊60kg 32強 吳詩儀
7/27/2024 23:15起 桌球混雙 林昀儒、陳思羽vs.法國
7/28/2024 00:10起 女子單人皮艇K-1 第二輪 張筑涵
7/28/2024 03:10起 羽球男雙 李洋、王齊麟vs.日本
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