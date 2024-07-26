23位奧運新鮮人報到！鬥志不輸老將 中華隊新血全力出擊

巴黎奧運開幕，本屆中華代表團派出60好手、出戰16大項賽事，當中除了有即將退役的沙場老將，也有約4成國手是「奧運初體驗」。這23位奧運新戰將都是台灣體壇的新希望，下面帶各位讀者一一認識他們。

游泳

韓安齊

年齡：19

參賽項目：游泳（女子200公尺混合式）

台美混血泳將韓安齊，是兩項全國紀錄保持人，她表示站上奧運五環殿堂是從小的目標，「很榮幸有機會代表我長大的家鄉台灣參加2024年奧運會！這是我運動生涯中的夢想成真。」

桌球

高承睿

年齡：19

參賽項目：桌球（男子團體、男子單打）

年僅19的高承睿首次進軍奧運，他感謝所有支持與幫助，並承諾將帶著熱情全力以赴，在奧運舞台上證明自己。

簡彤娟

年齡：22

參賽項目：桌球（女子團體、女子單打）

簡彤娟為台灣桌球界新秀，一路挺進世界排名前50，即將踏上奧運旅程，她表示將以平常心面對，並希望自己不要拖累隊友。

田徑

彭名揚

年齡：26

參賽項目：田徑（男子400公尺跨欄）

彭名揚表示對於奧運不緊張，反而會轉換心態，把比賽想成是「大型遊戲」，不設特定目標但力求突破。

林昱堂

年齡：24

參賽項目：田徑（男子跳遠）

林昱堂是台灣第一位獲得巴黎奧運參賽資格的田徑選手，他表示對首次奧運毫無壓力，「只要拼到一次就是我的了」。

張博雅

年齡：21

參賽項目：田徑（女子100公尺）

張博雅是本屆中華隊唯一的女性田徑選手，表示參加巴黎奧運不只累積比賽經驗也一圓奧運夢。

射箭

戴宇軒

年齡：21

參賽項目：射箭

戴宇軒在奧運射箭資格賽與湯智鈞、林子翔組隊奪得銀牌，即將首度參加奧運，他強調：「年輕人上場就是一路衝，沒什麼好猶豫的。」

林子翔

年齡：23

參賽項目：射箭

林子翔希望在巴黎奧運上展現自己的實力，為國家爭光，也期待個人賽的表現，「過去成績都不好，這次要吐一口氣」。

邱意晴

年齡：20

參賽項目：射箭

邱意晴成功進軍奧運。她強調會將自己調整至最佳狀態，證明能力不輸世界高手，並和隊友爭取最高榮譽。

李彩綺

年齡：19

參賽項目：射箭

李彩綺感謝同隊學姊們的包容與支持，並表示有信心登上頒獎台，「希望今年在台上，可以聽到台灣的會歌。」

輕艇

吳少璿

年齡：26

參賽項目：輕艇（曲道標竿－男子K艇、男子激流極限）

吳少璿將迎接首度奧運之旅，表示感受到肩上使命感和責任更重，必須更專注於訓練。

賴冠傑

年齡：27

參賽項目：輕艇（輕艇競速－男子單人C艇1000公尺）

賴冠傑表示進軍奧運不僅是個人榮耀，更是對已故母親的承諾，並希望在決賽跟「地球上最厲害的七人較勁」。

射擊

李孟遠

年齡：29

參賽項目：男子定向飛靶

李孟遠受到國手爸爸謝志培的栽培而成為射擊選手。16歲時就曾登上亞運賽場，今年他更在亞洲飛靶錦標賽中男子定向飛靶項目獲得金牌。

劉宛渝

年齡：29

參賽項目：射擊 女子不定向飛靶

劉宛渝曾奪得2023亞洲飛靶錦標賽金牌，首次代表中華隊出戰的她，面對即將到來的奧運表示：「光是槍枝就花了爸媽超過百萬，現在終於值得了。」

劉恆妤

年齡：21

參賽項目：女子10公尺空氣手槍

劉恆妤曾獲2023亞錦賽團體銀牌，也是今年台灣射擊代表中最年輕的成員，她說：「東奧的時候看到楊勇緯拿到第1面獎牌讓我很感動，也激勵自己要去奧運。」

羽球

葉宏蔚

年齡：24

參賽項目：羽球混雙

葉宏蔚今年巴黎奧運和搭檔李佳馨參與羽球混雙項目，面對即將到來的奧運他表示：「第一次站上奧運的舞台，希望能不要後會全力以赴。」

李佳馨

年齡：27

參賽項目：羽球混雙

李佳馨今年巴黎奧運和搭檔葉宏蔚參與羽球混雙項目，接受採訪時曾說：「要走到奧運這條路真的很辛苦，但目標訂了，就往前衝。」

高球

俞俊安

年齡：25

參賽項目：高球男子個人

俞俊安為美巡賽全卡會員，曾在2017參與世大運奪得銅牌，面對奧運他在臉書上寫道：「期待再一次為家鄉出戰！為榮耀而戰！」

錢珮芸

年齡：33

參賽項目：女子高爾夫球

錢珮芸奧運積分結算後世界排名第88，是台灣唯一在百名內的球員。首次參賽奧運的她表示非常開心能夠代表台灣參加奧運。

網球

曹家宜

年齡：20

參賽項目：女子網球

曹家宜和謝淑薇在今年巴黎奧運做為女雙搭檔，並在臉書上寫道：「我會全力以赴，扮演好我的角色，把自己調整到最佳狀態， 爭取最高榮譽！」

擊劍

陳弈通

年齡：21

參賽項目：男子擊劍

陳弈通曾獲2024亞洲區奧運資格賽冠軍，面對即將到來的奧運在臉書上表示：「這一刻終於到來，我即將前往象徵運動員最高殿堂的奧運舞台 ！」

拳擊

甘家葳

年齡：26

參賽項目：拳擊男子71公斤級

甘家葳曾獲2023杭州亞運銀牌，將代表中華隊參賽的他，在instagram上寫道：「我願意當勇士，為國家出征，因為這是我的使命！」

霹靂舞

孫振

年齡：24

參賽項目：男子霹靂舞

身為中華隊首位奧運霹靂舞國手的孫振，面對即將到來的奧運他在instagram上寫道：「難得活一次，人生第一次也可能是最後一次參與的奧運，得好好享受這一切才行。」