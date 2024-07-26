23位奧運新鮮人報到！鬥志不輸老將 中華隊新血全力出擊
巴黎奧運開幕，本屆中華代表團派出60好手、出戰16大項賽事，當中除了有即將退役的沙場老將，也有約4成國手是「奧運初體驗」。這23位奧運新戰將都是台灣體壇的新希望，下面帶各位讀者一一認識他們。
游泳
韓安齊
年齡：19
參賽項目：游泳（女子200公尺混合式）
台美混血泳將韓安齊，是兩項全國紀錄保持人，她表示站上奧運五環殿堂是從小的目標，「很榮幸有機會代表我長大的家鄉台灣參加2024年奧運會！這是我運動生涯中的夢想成真。」
桌球
高承睿
年齡：19
參賽項目：桌球（男子團體、男子單打）
年僅19的高承睿首次進軍奧運，他感謝所有支持與幫助，並承諾將帶著熱情全力以赴，在奧運舞台上證明自己。
簡彤娟
年齡：22
參賽項目：桌球（女子團體、女子單打）
簡彤娟為台灣桌球界新秀，一路挺進世界排名前50，即將踏上奧運旅程，她表示將以平常心面對，並希望自己不要拖累隊友。
田徑
彭名揚
年齡：26
參賽項目：田徑（男子400公尺跨欄）
彭名揚表示對於奧運不緊張，反而會轉換心態，把比賽想成是「大型遊戲」，不設特定目標但力求突破。
林昱堂
年齡：24
參賽項目：田徑（男子跳遠）
林昱堂是台灣第一位獲得巴黎奧運參賽資格的田徑選手，他表示對首次奧運毫無壓力，「只要拼到一次就是我的了」。
張博雅
年齡：21
參賽項目：田徑（女子100公尺）
張博雅是本屆中華隊唯一的女性田徑選手，表示參加巴黎奧運不只累積比賽經驗也一圓奧運夢。
射箭
戴宇軒
年齡：21
參賽項目：射箭
戴宇軒在奧運射箭資格賽與湯智鈞、林子翔組隊奪得銀牌，即將首度參加奧運，他強調：「年輕人上場就是一路衝，沒什麼好猶豫的。」
林子翔
年齡：23
參賽項目：射箭
林子翔希望在巴黎奧運上展現自己的實力，為國家爭光，也期待個人賽的表現，「過去成績都不好，這次要吐一口氣」。
邱意晴
年齡：20
參賽項目：射箭
邱意晴成功進軍奧運。她強調會將自己調整至最佳狀態，證明能力不輸世界高手，並和隊友爭取最高榮譽。
李彩綺
年齡：19
參賽項目：射箭
李彩綺感謝同隊學姊們的包容與支持，並表示有信心登上頒獎台，「希望今年在台上，可以聽到台灣的會歌。」
輕艇
吳少璿
年齡：26
參賽項目：輕艇（曲道標竿－男子K艇、男子激流極限）
吳少璿將迎接首度奧運之旅，表示感受到肩上使命感和責任更重，必須更專注於訓練。
賴冠傑
年齡：27
參賽項目：輕艇（輕艇競速－男子單人C艇1000公尺）
賴冠傑表示進軍奧運不僅是個人榮耀，更是對已故母親的承諾，並希望在決賽跟「地球上最厲害的七人較勁」。
射擊
李孟遠
年齡：29
參賽項目：男子定向飛靶
李孟遠受到國手爸爸謝志培的栽培而成為射擊選手。16歲時就曾登上亞運賽場，今年他更在亞洲飛靶錦標賽中男子定向飛靶項目獲得金牌。
劉宛渝
年齡：29
參賽項目：射擊 女子不定向飛靶
劉宛渝曾奪得2023亞洲飛靶錦標賽金牌，首次代表中華隊出戰的她，面對即將到來的奧運表示：「光是槍枝就花了爸媽超過百萬，現在終於值得了。」
劉恆妤
年齡：21
參賽項目：女子10公尺空氣手槍
劉恆妤曾獲2023亞錦賽團體銀牌，也是今年台灣射擊代表中最年輕的成員，她說：「東奧的時候看到楊勇緯拿到第1面獎牌讓我很感動，也激勵自己要去奧運。」
羽球
葉宏蔚
年齡：24
參賽項目：羽球混雙
葉宏蔚今年巴黎奧運和搭檔李佳馨參與羽球混雙項目，面對即將到來的奧運他表示：「第一次站上奧運的舞台，希望能不要後會全力以赴。」
李佳馨
年齡：27
參賽項目：羽球混雙
李佳馨今年巴黎奧運和搭檔葉宏蔚參與羽球混雙項目，接受採訪時曾說：「要走到奧運這條路真的很辛苦，但目標訂了，就往前衝。」
高球
俞俊安
年齡：25
參賽項目：高球男子個人
俞俊安為美巡賽全卡會員，曾在2017參與世大運奪得銅牌，面對奧運他在臉書上寫道：「期待再一次為家鄉出戰！為榮耀而戰！」
錢珮芸
年齡：33
參賽項目：女子高爾夫球
錢珮芸奧運積分結算後世界排名第88，是台灣唯一在百名內的球員。首次參賽奧運的她表示非常開心能夠代表台灣參加奧運。
網球
曹家宜
年齡：20
參賽項目：女子網球
曹家宜和謝淑薇在今年巴黎奧運做為女雙搭檔，並在臉書上寫道：「我會全力以赴，扮演好我的角色，把自己調整到最佳狀態， 爭取最高榮譽！」
擊劍
陳弈通
年齡：21
參賽項目：男子擊劍
陳弈通曾獲2024亞洲區奧運資格賽冠軍，面對即將到來的奧運在臉書上表示：「這一刻終於到來，我即將前往象徵運動員最高殿堂的奧運舞台 ！」
拳擊
甘家葳
年齡：26
參賽項目：拳擊男子71公斤級
甘家葳曾獲2023杭州亞運銀牌，將代表中華隊參賽的他，在instagram上寫道：「我願意當勇士，為國家出征，因為這是我的使命！」
霹靂舞
孫振
年齡：24
參賽項目：男子霹靂舞
身為中華隊首位奧運霹靂舞國手的孫振，面對即將到來的奧運他在instagram上寫道：「難得活一次，人生第一次也可能是最後一次參與的奧運，得好好享受這一切才行。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言