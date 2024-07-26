奧運拳擊／籤表出爐！黃筱雯明晚打頭陣、吳詩儀遭遇強敵

巴黎奧運拳擊項目明天登場，東京奧運銅牌黃筱雯將率先登場，女子54公斤級首輪碰上蒙特內哥羅選手高耶科維奇（Bojana Gojkovic），吳詩儀也將在60公斤級賽事上場。

中華代表團拳擊隊有6人取得巴黎奧運資格，女子隊有黃筱雯、吳詩儀、林郁婷、陳念琴，男子隊則有甘家葳、賴主恩。

拳擊籤表今天出爐，由黃筱雯率先出擊，明天晚上9點30分首輪對上高耶科維奇，兩人曾在6月拳擊世界區資格賽碰頭，黃筱雯以5：0勝出。如果黃筱雯順利晉級，對手是保加利亞頭號種子佩特羅娃（Stanimira Petrova），她有2面歐錦賽金牌和2座歐洲運動會冠軍。

吳詩儀晚上10點50分首輪碰到南韓吳妍智，她是2018年雅加達亞運金牌得主，有3面亞錦賽金牌，去年世錦賽拿下銅牌。

陳念琴66公斤級32強對手是多明尼加莫羅塔（María Moronta），預計29日凌晨登場。

林郁婷是奪牌熱門，女子57公斤級頭號種子，首輪輪空直接晉級16強，首戰對手會是剛果共和國馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）和烏茲別克圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）對戰的勝者，林郁婷預計8月2日才會出賽。

賴主恩是男子63.5公斤第2種子，首輪輪空直接晉級16強，7月30日凌晨才出賽，對手尚未出爐。甘家葳是71公斤級第8種子，31日下午在16強賽遭遇美國瓊斯（Omari Jones），他是世錦賽銀牌。