巴黎奧運／台灣膳食公寓廚師坐鎮飄香 丼飯排骨酥湯受歡迎

中央社／ 巴黎25日電
巴黎奧運選手村外觀。聯合報記者季相儒／攝影
巴黎奧運選手村外觀。聯合報記者季相儒／攝影

巴黎奧運台灣中繼站膳食公寓此次有3名廚師坐鎮，準備超過10種配菜，還有特色小食，漢典食品副廚Leo表示，目前為止最受歡迎的是牛丼、豬丼和排骨酥湯，很榮幸能協助選手。

巴黎奧運比賽過往模式設計中繼站，膳食公寓19日開張，這次由漢典食品主廚許宗基、副廚Leo、國訓中心主廚陳宗偉坐鎮，為選手提供「台灣味」。

Leo受訪表示，由於台灣出口肉品限制，此次所有肉類都是從漢典食品英國分公司運到巴黎，主食有準備白米飯、刀削麵、烏龍麵，配菜有10至12種，還有「驚喜小食」，包括今天首度出菜的小籠包，因為熱量控管，後續也會陸續推出鹹酥雞和QQ球（地瓜球）。

Leo提到，接到膳食公寓任務備感榮幸，可以協助選手在比賽期間吃到家鄉味，每天約早上8、9時就會開始備餐，每道菜都準備約1000份，也透露目前點餐狀況來看，最受歡迎的菜色是牛丼、豬丼和排骨酥湯。

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