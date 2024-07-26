奧運射箭／台灣膳食公寓「小籠包」上菜 雷千瑩直呼感動

台灣健兒拚戰巴黎奧運中繼站膳食公寓照顧選手「台灣胃」，今天射箭個人排名資格賽開跑，膳食公寓備餐有驚喜，小籠包首度亮相，讓射箭女子好手雷千瑩直呼：「太感動。」

教育部體育署、國家運動訓練中心與國家運動科學中心共同籌備下，台灣比照過去模式設置中繼站，膳食公寓也在巴黎時間19日開張、並大獲選手歡迎。

射箭賽事今天開跑，台灣女箭客雷千瑩在個人排名資格賽繳出652分、排名29最佳，李彩綺以646分排名40，邱意晴射下628分排在53，女子團體對抗賽首戰將碰上美國隊。

巴黎奧運賽事「開跑」，膳食公寓菜單也有變化，首度出現「小籠包」算是小驚喜，台灣射箭女子代表隊是膳食公寓開張第1組用餐選手，雷千瑩表示，幾乎所有菜色都吃過一輪、她大讚：「無可挑剔。」

射箭女子代表隊今天晚上也到膳食公寓用餐，晚餐菜色有排骨酥湯、醬燒排骨、薑燒豬肉、番茄燉雞、高麗菜等並搭配白飯。

雷千瑩表示，歐洲食物多是冷食，沒有喜歡的「口味」，膳食公寓提供的餐點充滿「家鄉味」，讓選手吃得飽才有體力比賽，每道菜都喜歡。

李彩綺笑說，最喜歡的是青菜，因為歐洲多是生菜，邱意晴則表示，到這裡吃飯「有家鄉的味道、很像在台灣。」