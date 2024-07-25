奧運射箭／混雙與荷蘭同分 中華隊27日加賽定最後門票

巴黎奧運射箭排名賽在今天落幕，我國代表團最終在女團取得第9種子，男團則是排名第5種子，至於混雙部分也確定由排名最高的戴宇軒、雷千瑩出賽，不過由於兩人與荷蘭同分並列第16名，依照今年奧運新規定，兩人將於27日與荷蘭進行加賽，決定第16種子由誰拿下。

奧運混雙賽事是採取男、女個人排名賽成績最高的選手成績加總後取前16名隊伍進行淘汰賽，而我國今天男、女子個人排名最高分別為戴宇軒的第24名與雷千瑩的第29名最佳，在所有參賽國中與荷蘭同為1317分，並列第16名。

依照過往規定，同分隊伍將比較10分箭多寡決定排名先後，不過雷千瑩指出，今年巴黎奧運在晉級隊伍同分的情況下，將採取加賽方式決定排名，因此戴宇軒、雷千瑩將在27日與荷蘭進行加賽，決定最後一張混雙門票獎落誰家。