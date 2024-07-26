奧運網球／詹家姊妹首輪強碰衛冕軍

巴黎奧運昨抽出網球籤表，連三度攜手挑戰五環聖殿的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴中「籤王」，首輪強碰東京奧運奪金的捷克名將組合雷茨科娃／絲妮柯娃；謝淑薇和曹家宜的跨世代組合也有硬仗，八強假想敵就是列頭號種子的美國名將高芙／皮古拉，想挑戰隊史首面獎牌難度高。

奧運女雙共卅二籤，詹家姊妹第一場就碰衛冕軍，雷茨科娃和絲妮柯娃不但上屆獲得金牌，且一起拿過七座大滿貫女雙金盃。

倫敦奧運打進女雙八強的謝淑薇，重披中華隊戰袍攜手廿歲小將曹家宜，跨世代組合奧運前在布拉格女網賽打進四強，奧運首輪碰羅馬尼亞妮可拉絲克／貝古，第二輪可能是烏克蘭柯莉塞娃／雅絲特蓮絲卡，再過關就可能碰美國頭號種子組合。

男單籤表也充滿戲劇性，義大利世界球王辛納抽籤前一天因病退出巴黎奧運，讓塞爾維亞名將約克維奇和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯成為男單前二種子。籤表出爐，小約和「紅土之王」納達爾同處上半區，且第二輪就可能正面對決。