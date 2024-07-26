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奧運射箭／雷千瑩搭檔戴宇軒 混雙加賽爭晉級

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
雷千瑩排名賽射出第29名為我國女子選手最佳。圖／中華奧會提供
雷千瑩排名賽射出第29名為我國女子選手最佳。圖／中華奧會提供

巴黎奧運射箭賽事昨天舉行排名賽，我國男團最終取得第五種子，女團表現則不如預期射下第九種子，兩隊都將從十二強賽射起，預計將對上英國與美國；至於個人排名部分男子選手以戴宇軒第廿四名最佳，女子隊則以雷千瑩第廿九名最佳，兩人也將搭檔在混雙出擊，因與荷蘭並列第十六，廿七日要加賽才能確定是否晉級。

巴黎奧運射箭今年在法國知名景點榮軍院前廣場舉行，也是我國本屆奧運第一支登場比賽的代表隊。

昨排名賽我國男子選手以戴宇軒和湯智鈞表現最佳，皆射出六六五分，分別排名第廿四名與廿五名，林子翔則以六六二分排第卅二名，在成績加總後，我國男團居第五種子，必須從十二強賽射起，預計將對上英國。

至於女子隊則以老將雷千瑩排名第廿九名最佳，女團則排第九種子，將在十二強淘汰賽對上美國。談到個人表現，雷千瑩表示場地風勢確實比預期變化還快，個人發揮大概僅有六至七成，「不過還是平常心，放輕鬆調整，把自己能發揮出來的發揮出來。」

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