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奧運桌球／混雙有硬仗 球評：男團8強若對日本五五波

中央社／ 台北25日電
巴黎奧運我國桌球男團由林昀儒（左起）、莊智淵、高承睿組成。 本報資料照
巴黎奧運我國桌球男團由林昀儒（左起）、莊智淵、高承睿組成。 本報資料照

巴黎奧運桌球籤表出爐，中華這次混雙、女單籤運不佳，球評周東昱認為，相較之下男團、男單較有機會挑戰獎牌，其中男團8強賽有可能對戰日本，預期是「五五波」。

中華桌球男子代表隊今年巴黎奧運由一哥林昀儒與第6度叩關奧運的莊智淵領軍，攜手19歲小將高承睿參加；女子隊則由近年來國家隊固定班底的鄭怡靜、陳思羽，搭配首次參賽的簡彤娟。

林昀儒上屆東京奧運與鄭怡靜聯手摘下混雙銅牌，這次身邊搭檔換成陳思羽，但今年奧運籤運不佳，首輪將在27日出戰地主法國組合A．李布隆（AlexisLebrun）與袁嘉楠，即使過關，8強賽還有硬仗要打，可能遭遇到世界第1的中國組合王楚欽與孫穎莎。

台灣一姐鄭怡靜女單首戰將出戰從資格賽晉級的選手，若順利連過2關，16強賽將碰上韓國選手田志希，8強賽預期對手將是中國球后孫穎莎。

至於中華女團首戰若擊敗澳洲，8強賽恐將對決由球后孫穎莎領軍的中國隊。

球評周東昱接受中央社記者訪問時表示，「這次抽籤其實運氣沒有很好，尤其是混雙跟女單，都在中國魔王的區域，唯一比較值得慶幸的是，男單跟男團沒跟中國抽在同一區塊。」

觀察中華男團籤表，首輪出戰埃及，預料過關不成問題，8強賽預計遭遇由張本智和率領的日本隊，4強賽的假想敵則是德國隊。中徉、日本男團今年2月世界團體錦標賽就曾在分組賽交鋒，當時中華隊以1比3落敗，僅靠著林昀儒擊敗篠塚大登拿下唯一1點，而林昀儒另一場單打則以2比3輸給張本智和。周東昱表示，對日本隊比賽可說是「五五波」，算是主將的對決，將考驗教練的排點。

林昀儒上屆奧運男單銅牌戰與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局後落敗，與銅牌擦身而過，這次首輪將對戰波多黎各選手阿方納多（BrianAfanador）。

若林昀儒順利連贏3場，8強賽可能碰上地主法國直拍好手F．李布隆（Felix Lebrun）、奧恰洛夫之間的勝方，其中奧恰洛夫屬於大賽型選手，還曾拿下兩屆奧運男單銅牌，恐不好對付。

不過，林昀儒生涯3度對戰F．李布隆，僅拿下1勝，最近2場比賽更都被直落3橫掃。周東昱表示，「大型比賽的張力，真的都很難說，賽前準備可以預設對戰，尤其是發球發到對手正手短球，這個賽前一定要充分討論，實戰果斷發揮與針對。」

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