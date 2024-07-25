快訊

凱米颱風尾…晚餐煮一半驚覺雙腳泡水 彰化大淹水二林市區水位上升中

凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

奧運射箭／中華隊接駁車頻出包 開錯場館花2倍時間才抵達

中央社／ 巴黎25日電
中華射箭隊接駁車頻出包，開錯場館花2倍時間才抵達。射箭協會
中華射箭隊接駁車頻出包，開錯場館花2倍時間才抵達。射箭協會

巴黎相隔百年後再度舉辦奧運，不過今年選手接駁服務似乎是個大災難，今天登場的射箭排名賽，選手從選手村搭車，卻直接被載到另一個場館，花了近2倍時間才抵達射箭場。

中華射箭隊總教練劉炳宏在接受中央社訪問時表示，「我們今天早上7時20分搭上接駁車，沒想到司機直接開到另一個場館，之後發現錯誤才又開到射箭場，原本大概40分鐘的車程，花了75分鐘才到，還好我們自己有抓預留時間，不然連熱身都來不及。」

劉炳宏無奈地表示，這次接駁車真的很離譜，「後來我跟其他國家的教練聊天，才發現原來早上共有4台接駁車都走了相同的錯誤路線。」

下午登場的男子個人資格排名賽，中華射箭代表隊也特地提前搭車，沒想到大會的接駁車還是開錯場館，而且距離射箭場更遠。

男子隊教練劉展明說：「實在是也不知道該怎麼說了，有了早上的經驗，我們還特地叫男子隊早點搭車，畢竟還要到場地吃午餐，沒想到還是被載到更遠的錯誤場館。」

幸好中華男子射箭代表隊在經過將近1.5小時「遊車河」後，還是順利抵達射箭場地，也在安心吃完午餐後進行熱身調整。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運射箭／雷千瑩16強賽恐遇南韓 林是見破世界紀錄

奧運網球／命運的糾葛？約克維奇、納達爾第二輪強碰

巴黎奧運／67歲志工瑞夫德超愛台灣 還和五月天阿信共演MV

奧運射箭／女團列第9種子首輪戰美國 教練稱看到問題

相關新聞

奧運射箭／雷千瑩16強賽恐遇南韓 林是見破世界紀錄

巴黎奧運中華射箭女團在今天於排名賽登場，我國最終以老將雷千瑩射出652分排名第29名最佳，至於南韓選手林是見則是以694...

巴黎奧運／16項60席看中華隊全名單 預計出賽時間一覽

2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。 中華代表團總計16大項60名運動員取得參賽資格，參加總數4

奧運桌球／籤表超硬！林昀儒再拚混雙獎牌8強要戰魔王

中華桌球隊東京奧運由林昀儒和鄭怡靜打下混雙銅牌，今天再獲得「滿額」6張門票前進花都，先再帶回頒獎台難度仍高，林昀儒／陳思...

奧運射箭／中華隊接駁車頻出包 開錯場館花2倍時間才抵達

巴黎相隔百年後再度舉辦奧運，不過今年選手接駁服務似乎是個大災難，今天登場的射箭排名賽，選手從選手村搭車，卻直接被載到另一...

奧運／戴資穎、孫振掌旗 中華代表團21選手參與塞納河開幕式

2024年巴黎奧運台灣時間明天凌晨1點半登場，中華奧會今天宣布中華代表團開幕進場名單，除擔任掌旗官的羽球「一姊」戴資穎和...

奧運網球／詹詠然最後一舞中籤王 姊妹檔首戰就碰衛冕軍

巴黎奧運今天抽出網球籤表，連3度攜手挑戰五環聖殿的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴中「籤王」，首輪就強碰東京奧運打下金牌的捷克名將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。