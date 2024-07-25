奧運射箭／中華隊接駁車頻出包 開錯場館花2倍時間才抵達

巴黎相隔百年後再度舉辦奧運，不過今年選手接駁服務似乎是個大災難，今天登場的射箭排名賽，選手從選手村搭車，卻直接被載到另一個場館，花了近2倍時間才抵達射箭場。

中華射箭隊總教練劉炳宏在接受中央社訪問時表示，「我們今天早上7時20分搭上接駁車，沒想到司機直接開到另一個場館，之後發現錯誤才又開到射箭場，原本大概40分鐘的車程，花了75分鐘才到，還好我們自己有抓預留時間，不然連熱身都來不及。」

劉炳宏無奈地表示，這次接駁車真的很離譜，「後來我跟其他國家的教練聊天，才發現原來早上共有4台接駁車都走了相同的錯誤路線。」

下午登場的男子個人資格排名賽，中華射箭代表隊也特地提前搭車，沒想到大會的接駁車還是開錯場館，而且距離射箭場更遠。

男子隊教練劉展明說：「實在是也不知道該怎麼說了，有了早上的經驗，我們還特地叫男子隊早點搭車，畢竟還要到場地吃午餐，沒想到還是被載到更遠的錯誤場館。」

幸好中華男子射箭代表隊在經過將近1.5小時「遊車河」後，還是順利抵達射箭場地，也在安心吃完午餐後進行熱身調整。