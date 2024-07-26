輝煌生涯近尾聲…將卸下戰袍 巴黎奧運「最後一舞」的國手們

巴黎奧運將於台北時間7月27日凌晨開幕，此次中華隊代表團共有60人出征，其中幾位戰功顯赫、享有高知名度的「明星級國手」，已宣布或預期將是最後一次參加奧運。讓我們來回顧這些曾帶給國人驕傲與熱血的國手，燦爛輝煌的感動時刻。

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羽球天后 戴資穎

剛滿30歲的戴資穎，上一屆東京奧運取得了銀牌的佳績。被粉絲暱稱為「小戴」的她以靈活多變的球風和精湛的技術著稱，經常在國際比賽中取得優異成績。

戴資穎小學開始接觸羽毛球，並展現出非凡的天賦，比賽風格以速度快、變化多、攻守兼備著稱，被譽為羽毛球場上的天才。2011年，她首次參加國際比賽，並迅速在世界羽球總會（BWF）賽事中嶄露頭角。2016年，首次登上「世界球后」的位置，並在之後多年保持頂尖水準，不但是女單世界排名第一紀錄保持人，也是女單勝場及國際賽奪冠數的紀錄保持人。

除了體育成就外，戴資穎也因其謙遜的態度和親切的性格贏得了廣泛的支持和喜愛。她不僅是羽毛球界的頂尖運動員，還是許多青少年運動愛好者的偶像和榜樣。她已宣布將於巴黎奧運後退役。

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羽球黃金男雙 李洋

李洋今年28歲，2021東京奧運與搭檔王齊麟奪下男子雙打金牌，這也是台灣史上首面羽球奧運金牌。李洋的男雙世界排名曾在2022年來到生涯最高的第2。

李洋的羽球生涯起步於少年時期，最初是由父親教導，後來在中學期間逐步顯露出潛力。2015年起李洋與同校學長李哲輝搭檔，曾於2017年法國羽球超級賽中獲得男雙冠軍。

「雙李配」在2018雅加達亞運摘銅後，年底李洋轉隊至土地銀行羽球隊。此後，與王齊麟組成「麟洋配」，在2019年取得了4冠2亞的佳績，並成功晉級年終賽4強，到了2021東京奧運兩人更一舉為中華隊奪下金牌。

李洋曾說：「與其羨慕別人，不如努力成為自己想要的樣子！」他計畫奧運後再打一場台北公開賽就退役，因此這次抱持「破釜沉舟」心態前進巴黎，希望帶回好成績。

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網球雙打球后 詹詠然

詹詠然今年30歲，手握大滿貫賽混雙2冠、女雙1冠，曾在亞運奪下多面金牌。

詹詠然8歲時便開始展露才華，並在青少年賽事中取得了佳績，10歲時一度因921大地震成為受災戶，生活與訓練陷入困頓。2007年與搭檔莊佳容共同獲得兩座大滿貫女雙亞軍，顯示出她在雙打方面的潛力。詹詠然與莊佳容的合作使她們在網球界引起了廣泛關注，並被譽為「黃金女雙」。

2017年詹詠然更上一層樓，與瑞士前網球球后辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，贏得9座冠軍和季末19連勝，成為繼謝淑薇之後第二位獲得大滿貫女雙冠軍的台灣選手。她還成為首位獲得WTA年度最佳雙打組合獎的台灣選手，並在2017年10月23日登上女子雙打世界排名第一，維持了33周的領先地位。

除了雙打成功外，詹詠然在2018年也與克羅埃西亞選手伊萬·多迪格（Ivan Dodig）合作，贏得法國網球公開賽混雙冠軍，這是台灣網球選手首座混雙大滿貫金盃。

詹詠然曾如此形容她對網球的愛：「那份熱愛、那份單純、那股不管如何就是要享受在球場上的感覺。」這次與妹妹詹皓晴搭檔前進巴黎，詹詠然透露這將是她最後一次參加奧運，也可能是最後一次披上中華隊戰袍。

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桌球教父 莊智淵

43歲的莊智淵第6次參與奧運賽事，他於2003年12月達到生涯最高的世界排名第3位，並獲選為當年度的台灣十大傑出青年。

莊智淵出身於桌球世家，自8歲便開始打桌球的他，由母親啟蒙，展現出非凡的天賦。1993年，他進入中國大陸國家桌球二隊訓練，1999年赴德國打球，將亞洲人的快速和歐洲人的旋轉技術相結合，迅速崛起。

2004年雅典奧運闖入男子單打8強，2012年在倫敦奧運寫下男單第4名的佳績。2013年，他與陳建安搭檔在桌球世錦賽中奪得男雙冠軍，這是台灣選手首次在世錦賽奪金。2021年，莊智淵在東京奧運男單16強賽中不敵對手，但精神感動無數國人，完賽後他也在社交媒體上感謝球迷的支持。

莊智淵的職業生涯充滿了許多精彩時刻，他以卓越的技術和堅韌的精神，成為台灣桌球運動的代表性人物，也因此被封為台灣的「桌球教父」。

身為奧運「六朝元老」，這次與徒弟高承睿一同挺進巴黎的莊智淵表示，這次可能會是自己最後一屆奧運會，心情有點複雜。

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台灣網球一姊 謝淑薇

謝淑薇今年38歲，將與20歲的曹佳宜搭檔出戰巴黎奧運網球女雙項目，這也是她繼2012年倫敦奧運後再次參奧。她以靈活多變的打法聞名，不論在單打或雙打賽事中都有傑出表現，目前已累積9座大滿貫金盃，包括7座女雙和2座混雙，她也是台灣第2位闖入大滿貫單打8強的選手。

謝淑薇5歲時開始她的網球生涯，「鬼之切球」是她的拿手武器。她在2013年的溫網與中國選手彭帥首度奪得女雙冠軍，這也是台灣首座大滿貫賽事金盃。2014年5月12日，謝淑薇正式登上女雙排名第一的位置。今年她在澳網一舉囊括女雙和混雙雙料冠軍，本（7）月剛剛結束的溫網混雙也奪冠。

謝淑薇是台灣網球界的傳奇人物，不僅是在賽場上取得卓越成績，屢屢對抗強權、仗義執言的態度也讓她贏得許多球迷的尊敬和讚賞。正如她自己所說：「比別人花更多時間，總是不會走得太差。」

謝淑薇未言明這是最後一屆奧運，但考量到年紀，想在4年後看到她再披上中華隊戰袍，恐怕不容易。

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舉重女神 郭婞淳

郭婞淳今年30歲，曾在2016里約奧運及2021東京奧運分別為中華隊取得58公斤級銅牌、59公斤級金牌佳績。

郭婞淳曾奪得5屆舉重世錦賽金牌、5屆亞錦賽金牌及1面亞運金牌。2017年創個人挺舉最佳成績142公斤，為當時女子58公斤級挺舉世界紀錄。現為舉重女子59公斤級挺舉世界紀錄保持者。

2021年她在東京奧運的抓舉、挺舉及總和成績皆創新奧運紀錄，並寫下奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽等國際賽事皆奪金的大滿貫成就。該年12月世錦賽完成3連霸，生涯累積世錦賽10金，成為在世錦賽最多金的台灣選手。

郭婞淳在東京奧運獲選為開幕典禮掌旗官，證明了她在體壇及台灣民眾心中的份量。在最近的賽季中，郭婞淳持續參與重要國際賽事，她的持續努力和成就不僅使她在舉重界樹立了卓越的形象，也讓她成為台灣體育界的驕傲。

從2012年就登上奧運殿堂，連續參加4屆奧運的郭婞淳，今年帶著腰傷舊疾出征。面對退役話題，她曾表示能繼續比賽就想堅持下去，一切要看自己的身體狀況而定。