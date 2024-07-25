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巴黎奧運／開賽前傳喜訊！阿根廷手球情侶檔浪漫之都互許終身

聯合新聞網／ 綜合報導
坎波伊(左)與西莫內特(右)。 截圖自西莫內特X
坎波伊(左)與西莫內特(右)。 截圖自西莫內特X

巴黎奧運還沒正式展開，阿根廷手球代表隊就開始慶祝，因為成員西莫內特（Pablo Simonet）在開幕前，當眾向交往9年的女友坎波伊（Maria Campoy）求婚成功，坎波伊是曲棍球代表隊成員。

據奧運官網報導，阿根廷手球與曲棍球隊拍攝團體照後，西莫內特突然單膝下跪，拿出戒指向女友求婚，坎波伊又驚又喜地點頭答應，兩隊球員高聲歡呼，為這對佳侶喝采。

西莫內特和坎波伊2015年開始交往，2016年曾一起參加里約奧運，坎波伊上屆東京奧運未參賽，本屆巴黎奧運是她最後一舞，開賽前在浪漫之都巴黎與男友互許終身。

兩人去年同一天拿到巴黎奧運門票，當時手球與曲棍球隊在智利泛美運動會爭奪奧運資格，舉辦城市相隔130公里，曲棍球隊擊敗美國收下門票後，坎波伊與隊友回休息室拿手機看見西莫內特訊息，得知手球隊也拿到門票，她表示，「這是雙倍喜悅，我知道他們那一場打得很辛苦，知道手球也拿下冠軍真是太棒了。」

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