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奧運拳擊／陳念琴、吳詩儀最後調整 教練肯定體育署後勤團隊

中央社／ 台北25日電
中華拳擊代表隊選手林郁婷、陳念琴、賴主恩、吳詩儀等人備戰奧運。 聯合報系資料照
中華拳擊代表隊選手林郁婷、陳念琴、賴主恩、吳詩儀等人備戰奧運。 聯合報系資料照

巴黎奧運將開幕，拳擊女將陳念琴吳詩儀近期到體育署租借的運動中心訓練，鄰近還有物理治療所，讓教練柯文明大讚後勤服務相當用心，預計賽前以調整為主，維持一天2次練習模式。

巴黎奧運開幕式將在26日登場，而網球賽事27日將在紅土球場羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）球場展開，這座球場之後也將做為奧運拳擊準決賽、決賽場地，屆時將在紅土上方架設拳擊擂臺，但在那之前，拳擊預賽將先在巴黎北方體育館進行。

體育署這次巴黎奧運設立3個中繼站，包括膳食公寓、運動中心及物理治療所，提供教練及選手們全面性的服務，也讓陳念琴與吳詩儀的教練柯文明相當有感。

柯文明接受中央社記者訪問時表示，大會的訓練場館一天只能選擇一個時段，有可能是上午、下午或晚上，時間較不好安排，但體育署租用的運動中心場館隨時可使用，並有專車接駁，拳擊隊和柔道隊都在這裡訓練，且走路10分鐘就可以到鄰近的物理治療所治療。

女子拳擊60公斤級吳詩儀、女子66公斤級陳念琴首輪賽程將在27日、28日起陸續登場，柯文明表示，賽前將以調整為主，預計每日進行上午、下午兩次訓練，之後直接到比賽場地展開賽事。

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