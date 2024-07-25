奧運網球／謝淑薇和曹家宜退出布拉格賽 趕往巴黎適應場地

我國網球一姊謝淑薇與20歲小將曹家宜組成女雙，出戰巴黎奧運。兩人本周在布拉格女網賽首度搭配，連闖2關進入4強，但為了趕往奧運適應場地，宣布退賽。

謝淑薇今年在溫布頓網球錦標賽女雙4強被淘汰；混雙奪下冠軍。她選擇與年輕的曹家宜搭檔參加奧運，兩人用比賽培養默契，2連勝挺進布拉格賽女雙4強，對手是頭號種子捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

捷克組合是東京奧運女雙金牌，為力拼巴黎奧運衛冕重新組隊。不過奧運將在27日於法國網球公開賽的羅蘭加洛斯紅土場地展開，謝淑薇／曹家宜決定先放棄WTA250等級的布拉格女網賽，趕往巴黎適應場地。