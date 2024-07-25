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奧運羽球／周天成、戴資穎一打二 把握奧運場地最後練球機會

中央社／ 巴黎24日電
戴資穎。 美聯社
戴資穎。 美聯社

備受期待的巴黎奧運台灣羽球代表隊，今天進行最後一次比賽場地的練習，戴資穎、周天成都下場一打二，教練陳宏麟表示，主要還是多熟悉球場風向，比賽才能快點進入狀況。

巴黎奧運羽球賽事是在愛迪達體育館舉行，這也是本屆奧運少數新建場館。台灣羽球代表隊自從21日抵達後，總共被安排3次到場館裡的比賽場地練球。

今天是羽球7月27日開打前，最後一次的比賽場地練球，包括女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋/王齊麟、混雙的葉宏蔚都把握最後機會加緊適應。

由於陪練員無法進入場地，因此國手們都只能自行分組練球，像周天成就和王齊麟、葉宏蔚上演「一打二」，戴資穎同樣也是一打二，對手則是教練賴建誠和李洋。

陳宏麟在接受中央社記者訪問時表示，「我們總共被安排了3次在比賽場地練球，主要還是適應一下燈光角度、場地風向等，雖然今年5月已經在這座球場打過比賽，但奧運的設置都和當時不一樣。」

陳宏麟分析，羽球首日賽事，男雙李洋、王齊麟要對上世界第7的日本組合保木卓朗與小林優吾，以及混雙葉宏蔚、李佳馨要對上香港的香港組合鄧俊文與謝影雪，都是分組賽很重要的一戰。

陳宏麟解釋，尤其是混雙，雖然少了一組看起來晉級機會增加，但每一組壓力更大，反而1場都不能輸；至於男雙首戰日本組合外，接著第2天又要對上世界第2的丹麥組合阿斯楚普（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），往好處想，如果2場都過關，晉級機會就相當濃厚。

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