奧運桌球／籤表出爐 林昀儒、鄭怡靜8強都有挑戰
巴黎奧運桌球賽事今天進行抽籤，台灣女單好手鄭怡靜首輪64強將對上從預選賽晉級的選手；男單一哥林昀儒，首輪則對上波多黎各的阿方納多，從籤表來看，2人8強都有硬戰。
奧運桌球賽事將從7月27日開打，今天舉行賽前抽籤，女單有6人得先打一輪預選賽，勝者就可擠進64強窄門。
從鄭怡靜的籤表來看，身為大會第7種子的她，若正常發揮，可能16強對上韓國好手田志希，過關後8強有很大機會對上頭號種子、中國好手孫穎莎，這一關也是鄭怡靜能否奪牌的關鍵。
教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，籤表看起來還算不錯，現在選手心態很積極也很好，就是放開來打，把平常訓練的好好表現出來。
鄭佳奇強調，不管對手是誰，「我們都會按照擬定好的戰術去執行，臨場好好發揮都很有機會，這幾天進場館練習感覺也都適應的不錯。」
至於男單籤表「小林同學」林昀儒首戰波多黎各阿方納多（Brian Afanador），從籤表看來，林昀儒直達8強沒有問題，但接著可能要對上大會第3種子、法國直拍好手李布隆（Felix Lebrun），或者是35歲的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），不論是誰都不好打。
另外在上屆東京奧運，由林昀儒、鄭怡靜搭檔拿到銅牌的混雙賽事，本屆籤運不太好，林昀儒和新搭檔陳思羽，很可能8強就對上頭號種子、世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎。
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