奧運網球／新科球王辛納罹患扁桃腺炎 退出比賽

義大利網球好手辛納今天表示，他因為罹患扁桃腺炎，已退出巴黎奧運比賽。辛納最近才登上世界球王寶座，原本將首次參加奧運為國爭光。

法新社等媒體報導，辛納（Jannik Sinner）發表聲明指出：「我很抱歉通知你們，很遺憾我將無法參加巴黎奧運。」

他寫道，經過一週訓練後，他開始感覺不適，休息了幾天，並且看了醫生，發現自己罹患扁桃腺炎，醫生強烈建議他不要參賽。

現年22歲的辛納是在今年6月擠下塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），成為新科世界球王，職業生涯首次ATP排名第一，為義大利網壇登上球王寶座的第一人。

辛納退出巴黎奧運後，意味目前排名世界第二的約克維奇將成為奧運網球男單第一種子。