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奧運柔道／楊勇緯扛開路先鋒 「挑戰」首金

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
柔道好手楊勇緯開幕典禮隔天就上場，是我國巴黎奧運首金或首牌的希望。本報資料照片
柔道好手楊勇緯開幕典禮隔天就上場，是我國巴黎奧運首金或首牌的希望。本報資料照片

上屆東京奧運中華代表團拿下史上最佳的二金四銀六銅，總計十二面獎牌後，儘管今年參賽種類與選手都縮減，不過包括上屆在柔道男子六十公斤級拿下一面銀牌，同時也是代表團首面獎牌的楊勇緯，今年也將在開幕隔天就肩負起搶「首牌」甚至是「首金」的任務。

近年已經成為中華代表團在國際綜合運動會「開路先鋒」的楊勇緯，不僅在東京奧運為我國代表團奪下首面獎牌，在去年成都世大運、杭州亞運也都在首日賽程就拿下獎牌，其中在杭州亞運的金牌更是我國在亞運史上的第一百金。

而今年楊勇緯也將與隊友林真豪在巴黎奧運首個獎牌日（廿七日）就登場，兩人將在台灣時間下午四點展開淘汰賽，至於獎牌戰則將在晚間十點至廿八日凌晨一點進行，攜手力拚代表團的第一面獎牌，甚至是第一面金牌。

對於今年肩負起奪金期待，加上被視為主要勁敵之一的俄羅斯名將阿布拉耶夫無緣參賽，讓楊勇緯的爭牌之路再添利多。楊勇緯日前受訪時也直言，今年巴黎奧運目標相當明確，不僅希望奪牌，還希望能是一面金牌，不過他也強調將會繼續抱持著挑戰者心態來迎接比賽。

除了首日就將登場的楊勇緯、林真豪外，杭州亞運金牌連珍羚也將在廿九日於女子五十七公斤級登場，如楊勇緯、林真豪爭牌失利，她仍有機會將「奧運首牌」榮耀繼續留在柔道隊。

至於過去兩屆都有奪牌表現的我國射箭代表隊也將於廿八、廿九日在女團與男團淘汰賽登場，今年女團由里約奧運銅牌成員雷千瑩帶領兩位學妹邱意晴李彩綺出擊，至於男團則由東京奧運銀牌湯智鈞，攜手戴宇軒林子翔登場，力拚連續兩屆拿牌。

此外，女子十公尺空氣手槍也將在廿八日舉行決賽，其中相隔一屆再度站上奧運舞台的余艾玟以及首度參賽的劉恆妤，不僅同樣有機會力拚首面獎牌，更有機會挑戰射擊隊史首面奧運獎牌。

中華代表團5大焦點選手 製表／劉肇育
中華代表團5大焦點選手 製表／劉肇育

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