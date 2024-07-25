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奧運馬術／英國女將涉虐馬 退出賽事

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹因虐馬爭議退出奧運。 路透
握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹因虐馬爭議退出奧運。 路透

巴黎奧運開幕倒數，英國史上最成功的馬術運動員杜雅爾丹卻臨時退出角逐獎牌的行列，她因疑似虐馬遭到調查並遭禁賽，個人也宣布退出巴黎奧運，讓風光紀錄蒙塵。

卅九歲的杜雅爾丹是英國史上最成功運動員之一，前三度參加奧運獲得三金一銀兩銅，六面獎牌和自由車名將肯尼並列英國女將最多；二○一七年她獲得英國授予對社會做出傑出貢獻者的大英帝國勳章，但四年前一段影片顯示在私人馬廄虐馬，國際馬術運動總會已進行調查，且宣布杜雅爾丹禁賽六個月。

杜雅爾丹聲明指出，她在教練課程犯了判斷失誤，「發生的事情完全預料不及，並非反映出我如何訓練我的馬和指導我的學生，但是沒有任何藉口。」杜雅爾丹對事件表示羞愧，她也宣布退出巴黎奧運個人馬場馬術和團體賽，調查結束前將不會再有相關發言。

開幕典禮前有更多名將無法與會，東京奧運奪下網球女單銀牌的捷克好手萬卓索娃因手傷未癒退出巴黎奧運賽程；本周剛拿下生涯第三座環法賽冠軍的斯洛維尼亞自由車名將波加查因過於疲累，同樣放棄前往花都。

中華代表團東京奧運奪下二金四銀六銅的史上最佳戰績，當時奪牌成員幾乎都連莊巴黎奧運國手，除了體操「鞍馬王子」李智凱，他奧運資格賽和亞錦賽都錯過巴黎門票，無緣再參與五環盛會。

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