巴黎奧運／陳弈通、張博雅 初臨奧運喊緊張

二○二四巴黎奧運廿七日凌晨開幕，中華代表團昨天出發是中華奧會主席兼團長林鴻道偕同教育部部長鄭英耀，擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬，以及後勤團隊人員等，因凱米颱風來襲，提前至下午出發。林鴻道表示，選手目前鬥志都相當高昂，應該可以期待有不錯成績。

今年巴黎奧運我國共參加十六種運動種類競賽並派出六十位選手，加上隊職員以及賽中支援與運科團隊共計二一二人，比起東京奧運一七八人又大幅提升不少。

林鴻道表示，本屆的代表團後勤團隊結合了中華奧會、教育部體育署、國家運動訓練中心及運動領域學者專家等，組成一支相當專業的後勤運動科學團隊隨行，為選手們提供全面的飲食照顧和參賽後勤支援，確保他們能夠以最佳狀態迎接挑戰。

談到今年代表團的目標，林鴻道也直言，上屆我國在十種運動種類拿下十二面獎牌，今年除了空手道外，另外九個種類都將繼續參賽，除了上屆奪牌項目外，也有不少項目有機會衝擊頒獎台。

昨天出發選手陳弈通與張博雅，都是第一次登上運動員最高殿堂。陳弈通說，在過去一段時間對於奧運並沒有太多緊張感，不過一到機場準備出發時緊張感卻瞬間湧上，但這次他的雙親也將一同前往巴黎，第一次到場觀賽，「他們能來其實滿開心的，希望第一次的奧運能夠好好享受這個過程，結束後也想跟家人到處走走。」

「跨欄女神」張博雅長相甜美，擁有不少粉絲，這次奧運是以外卡身分參加田徑女子一百公尺比賽，將從資格賽起跑。她近年比較少跑一百公尺，因此有些緊張，希望這次奧運可以突破個人最佳成績十一秒七○。

張博雅從未去過巴黎，首次花都之旅一切都很陌生，中華代表團成員都帶了不少泡麵、零食，張博雅也不例外，坦言自己有些挑食，小零食是必備的東西。