奧運射箭／排名賽今先登場

中華代表團今年共有六十位選手拿到巴黎奧運門票，取得射箭「滿額」六張門票的中華射箭隊率先出賽，台灣時間今下午登場的排名賽就要在超過三百年的古蹟中上陣，為廿八日和廿九日進行的團體賽爭取最佳席位，目標再登頒獎台。

巴黎奧運台灣時間廿七日凌晨開幕，部分賽程先登場，足球和七人制橄欖球昨天晚上就展開賽程，射箭資格賽今天下午展開，「雷母」雷千瑩、邱意晴和李彩綺下午三點半的女子排名賽先上陣，「湯包」湯智鈞、戴宇軒和林子翔晚上八點十五分進行的男子組排名賽出賽。

巴奧射箭場地設在一六七○年就建造的古蹟「榮軍院」廣場，位於巴黎第七區的榮軍院，和塞納河右岸的巴黎大皇宮隔河相望，成今年奧運最特別的比賽地點之一。昨天中華射箭隊把握官方公開練習時間熟悉場地，中華男子射箭隊教練劉展明說：「目前狀況還ＯＫ，排名賽看臨場狀況。」

排名賽每位選手各射七十二枝箭，以三位選手分數加總排出團體賽種子排名，各隊男、女排名最高的選手將組成混雙。女子團體賽將於廿八日登場、男子團體賽廿九日進行，卅日開始個人賽，壓軸的混雙八月二日登場。中華射箭隊上屆東京奧運帶回男團銀牌、二○一六年里約奧運奪下女團銅牌，雷千瑩和湯智鈞都有登上頒獎台經驗，今年盼複製佳績。

排名賽後雖有幾天空檔，劉展明表示，選手仍要持續訓練備戰，無法參加塞納河上舉辦的特別開幕賽典禮。