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巴黎奧運／三姝有望父親節同日爭金

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
拳擊國手黃筱雯。 本報資料照
拳擊國手黃筱雯。 本報資料照

除了在前三日的第一波奪牌、奪金高峰期外，今年巴黎奧運中華代表團奪牌日與東京奧運相比可能變得更為分散，不少重點賽事都將在比賽後段登場，包括在八月八日父親節當天就有郭婞淳羅嘉翎以及拳擊女子五十四公斤級黃筱雯金牌戰將登場，成為另一波「衝金高峰」。

今年巴黎奧運我國共有六十名好手參賽，不僅人數比東京奧運來得少，奪牌競爭度也被認為將比上屆來得更高，不過我國除了在前三日有機會在柔道、射箭或射擊開出第一面獎牌外，接下來賽程也幾乎無冷場。

其中今年人數最多的射擊隊，卅日與卅一日就將有楊昆弼、林怡君、劉宛渝有機會在男、女不定向飛靶決賽登場，卅日還將有桌球混雙獎牌戰，林昀儒將與新搭檔陳思羽挑戰連續兩屆奪牌的任務。

在八月一日短暫喘息後，八月二日起射箭隊也將連續三天登場爭牌，八月三日射擊女子廿五公尺手槍吳佳穎、田家榛與男子定向飛靶李孟遠也將有望登場爭牌。八月四日除了上屆奪銅的高球好手潘政琮將在男子高球最終輪賽事登場，羽球男雙也將進行到決賽，「麟洋配」王齊麟／李洋能否完成衛冕將成為焦點。

至於最後一周賽程我國代表團也將迎來另一波衝擊金牌的高峰，包括八月五日唐嘉鴻預計將在男子體操單槓決賽登場，同日舉行的還將有羽球男、女單打決賽。

八月八日當天更有郭婞淳、羅嘉翎以及如打進決賽也將在同日登場的黃筱雯，三姝將攜手衝擊頒獎台。至於陳念琴、林郁婷如能挺進決賽，更將在八月九日、十日進行奪牌最後衝刺，為我國選手賽事畫下句點。

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