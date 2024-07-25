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巴黎奧運／波蘭代表隊 女子選手首次多過男子選手

中央社／ 華沙24日專電
波蘭田徑選手烏羅達茲克。 美聯社
波蘭田徑選手烏羅達茲克。 美聯社

波蘭奧運委員會日前宣布共有213名運動員代表參加巴黎奧運，其中女子選手人數（113人）首次多於男子選手（100人），知名者有田徑選手、「波蘭女王」烏羅達茲克，及網球球后斯威雅蒂。

波蘭的奪牌希望首先是專長鏈球的田徑選手烏羅達茲克（Anita Włodarczyk），她已連續3屆奧運贏得鏈球金牌，並且是女子世界紀錄保持者，被認為是史上最偉大的女子鏈球選手。

而近年最著名的波蘭運動員非網球球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）莫屬，她是女網世界排名第一和5次大滿貫冠軍，但現年23歲的斯威雅蒂在2020年東京奧運只進入第二輪單打，今年有望更進一步。

被寄予奪牌希望的還有田徑選手卡奇馬雷克（Natalia Kaczmarek），曾在東京奧運男女混合4X400公尺接力贏得金牌，及女子4X400公尺接力贏得銀牌。

輕艇隊的納賈（Karolina Naja）和普瓦夫斯卡（Anna Puławska）也曾在東京奧運獲得銀牌。

速度攀登者米羅斯瓦夫（Aleksandra Mirosław）是兩屆女子世界冠軍，本屆奧運奪牌呼聲也很高。她於東京奧運刷新女子世界紀錄，但最終排名只獲得第4名。

1900年的巴黎奧運會是歷史上首次允許女性參賽。上屆東京奧運，波蘭共贏得14面獎牌，是自1996年亞特蘭大奧運以來最多，其中有8面獎牌是女子項目，1面是混合項目。

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