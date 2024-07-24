快訊

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

事故瞬間曝光！強風吹倒鐵皮撞翻女兒牆 砸扁轎車母子1命危1昏迷

奧運桌球／賽事設裁判發球器 中華隊女將簡彤娟喊新奇

中央社／ 台北24日電
巴黎奧運桌球代表團選手林昀儒（左四）、鄭怡靜（左二）、簡彤娟（右三）、陳思羽（左三）。 聯合報系資料照
巴黎奧運桌球代表團選手林昀儒（左四）、鄭怡靜（左二）、簡彤娟（右三）、陳思羽（左三）。 聯合報系資料照

有別以往在桌球場上，比賽時由裁判手拋新球給發球選手，今年巴黎奧運增設裁判發球器，裁判只要動手一按，球就會準確落在發球方的球桌上，讓台灣選手簡彤娟看了直喊新奇。

今年巴黎奧運桌球的球桌以黑色為主色調，粉紫色為配色，增添浪漫元素，台灣桌球女團教練鄭佳奇接受中央社記者訪問時直呼：「很漂亮。」

球桌周邊的PARIS 2024字樣與五環標誌採用浮雕設計，凸顯奧運元素，更特別的是，球桌還會「變色」，工作人員可透過遙控裝置調整燈光變化，帶給球迷不同觀賽體驗。

不過，或許是因為正式比賽還未開始，目前選手或教練還沒能親眼見到這款燈光系統實際應用。

除了球桌設計別出心裁外，場邊裁判還多了個「小幫手」，過去由裁判用手拋球給發球選手的畫面，今年巴黎奧運可能不會再看見，將由裁判發球器取代。

裁判發球器設有2個出球孔，裁判只要動手按一下，球就會精準落在發球方那一側的球桌上，就連台灣桌球女團成員簡彤娟也是第一次見到，直呼很新奇，她開玩笑地說，有隊職員因為覺得很新鮮就一直按。

巴黎奧運桌球項目將於7月27日至8月10日在南巴黎競技場（巴黎凡爾賽門國際展覽中心園區）4號場館進行，首次叩關奧運的簡彤娟這次將參加女團、女單賽事。

談到目前調整狀況，簡彤娟表示，雖然奧運的球桌與國訓中心是使用同一個品牌，但她猜測可能是台灣、法國氣候與環境不同，「感覺球打起來比較有力量，發力不用太大。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運桌球

延伸閱讀

巴黎奧運／英國隊觀戰重點是？ 外媒：黃金一代與超新星

巴黎奧運／開幕日前足球、橄欖球先開戰 中華神射手明登場

奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

《富比士》盤點10大最時尚的巴黎奧運隊服！「中華隊擺第1位」細節滿滿團服被譽為史上最好看

相關新聞

奧運田徑／生涯首次前進花都 跨欄正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看...

巴黎奧運／開幕日前足球、橄欖球先開戰 中華神射手明登場

巴黎奧運台灣時間27日凌晨1點開幕，部分賽程開幕前登場，今天足球和七人制橄欖球率先點燃戰火，中華代表團最先出賽的則是取得...

巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選

巴黎奧運開幕式將在塞納河登場，點燃聖火台的火炬手人選尚未公布，《路透》點名5個可能人選。 開幕式點燃聖火者是最高機密，上屆東京奧運由美日混血網球女將大坂直美出任，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（To

美國體操女王歸來：跨出「狼醫陰影」，拜爾斯出戰巴黎奧運

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

奧運桌球／賽事設裁判發球器 中華隊女將簡彤娟喊新奇

有別以往在桌球場上，比賽時由裁判手拋新球給發球選手，今年巴黎奧運增設裁判發球器，裁判只要動手一按，球就會準確落在發球方的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。