巴黎奧運／英國隊觀戰重點是？ 外媒：黃金一代與超新星

巴黎奧運近在咫尺，外媒整理出強權英國的觀戰重點，指出「黃金一代」與接班的「超新星」選手值得關注！黃金一代包含5名30歲以上的老將，以5屆奧運跳水好手戴利與38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙為首，這些老將仍在各自領域活躍；超新星則以滑板少女布朗為首，她在東京奧運拿到銅牌，刷新英國歷史最年輕獎牌得主，今年16歲的她要繼續向獎牌衝擊。

黃金一代最後一舞？

英國5屆參賽奧運的跳水傳奇戴利。 路透

根據《英國廣播公司》報導，被預期是獎牌榜第3名的強權英國，本屆派出由黃金一代與超新星組成、共327名運動員前往巴黎奧運。黃金一代有5名30歲以上的老將，包含5屆奧運跳水好手戴利、38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙、試圖挑戰歷史首位3屆奧運金牌的跆拳道好手瓊絲、網壇四巨頭之一的37歲老將墨瑞、以及將挑戰成為首位4金鞍馬選手的威洛克。

戴利是英國、乃至於奧運傳奇，早在9歲就在跳水國際賽獲得不小的知名度，更以14歲稚齡成為當時最年輕的奧運參賽者，隨後戴利連續參加4屆奧運，本屆巴黎奧運將是他5戰奧運，生涯手握1金3銅，每屆參加奧運都能奪獎牌，是英國穩定的獎牌得主。本屆他在兒子的鼓勵下，重新穿起褪下的退役戰袍，重新與隊友威廉姆斯挑戰雙人跳台項目。

38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙也很勵志，她過往是英國女子雙人無舵的王牌，在倫敦奧運與里約奧運的雙人無舵項目、分別與不同選手搭檔，都拿下金牌，里約的那張金牌更是該屆英國女子唯一一張金牌，至於其他賽事就更可怕，她從2011年到2016年，在世錦賽、歐錦賽及世界賽艇盃共拿下19金。本屆生下孩子後，仍舊以母親身份接受徵召，成為英國史上首位已產子的賽艇手，也是從退役後又回歸。

英國超新星

至於超新星部分，最受看好的就是滑板少女布朗，這位年僅16歲的好手，在上屆東奧以13歲稚齡奪銅牌，是英國史上最年輕的奧運獎牌得主，她的滑板功夫是看Youtube數小時、自學成才，本屆她將繼續向金牌發起衝擊。

田徑年輕女將22歲的霍金森在上屆東奧，相當可惜拿到銀牌，本屆她不意外、蛻變成女子800公尺田徑的金牌熱門人選，她近期狀態也十分出色，上個月抱病出戰還是拿到歐洲冠軍，上週末在倫敦的鑽石聯賽刷新全國紀錄，是英國新生代領軍的女跑將。

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