快訊

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

事故瞬間曝光！強風吹倒鐵皮撞翻女兒牆 砸扁轎車母子1命危1昏迷

巴黎奧運／英國隊觀戰重點是？ 外媒：黃金一代與超新星

台灣醒報／ 台北報導
英國田徑年輕女將22歲的霍金森備受期待。 路透
英國田徑年輕女將22歲的霍金森備受期待。 路透

巴黎奧運近在咫尺，外媒整理出強權英國的觀戰重點，指出「黃金一代」與接班的「超新星」選手值得關注！黃金一代包含5名30歲以上的老將，以5屆奧運跳水好手戴利與38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙為首，這些老將仍在各自領域活躍；超新星則以滑板少女布朗為首，她在東京奧運拿到銅牌，刷新英國歷史最年輕獎牌得主，今年16歲的她要繼續向獎牌衝擊。

黃金一代最後一舞？

英國5屆參賽奧運的跳水傳奇戴利。 路透
英國5屆參賽奧運的跳水傳奇戴利。 路透

根據《英國廣播公司》報導，被預期是獎牌榜第3名的強權英國，本屆派出由黃金一代與超新星組成、共327名運動員前往巴黎奧運。黃金一代有5名30歲以上的老將，包含5屆奧運跳水好手戴利、38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙、試圖挑戰歷史首位3屆奧運金牌的跆拳道好手瓊絲、網壇四巨頭之一的37歲老將墨瑞、以及將挑戰成為首位4金鞍馬選手的威洛克。

戴利是英國、乃至於奧運傳奇，早在9歲就在跳水國際賽獲得不小的知名度，更以14歲稚齡成為當時最年輕的奧運參賽者，隨後戴利連續參加4屆奧運，本屆巴黎奧運將是他5戰奧運，生涯手握1金3銅，每屆參加奧運都能奪獎牌，是英國穩定的獎牌得主。本屆他在兒子的鼓勵下，重新穿起褪下的退役戰袍，重新與隊友威廉姆斯挑戰雙人跳台項目。

38歲身為人母的賽艇傳奇格洛芙也很勵志，她過往是英國女子雙人無舵的王牌，在倫敦奧運與里約奧運的雙人無舵項目、分別與不同選手搭檔，都拿下金牌，里約的那張金牌更是該屆英國女子唯一一張金牌，至於其他賽事就更可怕，她從2011年到2016年，在世錦賽、歐錦賽及世界賽艇盃共拿下19金。本屆生下孩子後，仍舊以母親身份接受徵召，成為英國史上首位已產子的賽艇手，也是從退役後又回歸。

英國超新星

至於超新星部分，最受看好的就是滑板少女布朗，這位年僅16歲的好手，在上屆東奧以13歲稚齡奪銅牌，是英國史上最年輕的奧運獎牌得主，她的滑板功夫是看Youtube數小時、自學成才，本屆她將繼續向金牌發起衝擊。

田徑年輕女將22歲的霍金森在上屆東奧，相當可惜拿到銀牌，本屆她不意外、蛻變成女子800公尺田徑的金牌熱門人選，她近期狀態也十分出色，上個月抱病出戰還是拿到歐洲冠軍，上週末在倫敦的鑽石聯賽刷新全國紀錄，是英國新生代領軍的女跑將。

【更多精采內容，詳見

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

巴黎奧運／開幕日前足球、橄欖球先開戰 中華神射手明登場

奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

低碳建築、再生製材 本屆奧運最綠！

馬克宏說溜嘴？ 席琳狄翁將奧運獻聲

相關新聞

奧運田徑／生涯首次前進花都 跨欄正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看...

巴黎奧運／開幕日前足球、橄欖球先開戰 中華神射手明登場

巴黎奧運台灣時間27日凌晨1點開幕，部分賽程開幕前登場，今天足球和七人制橄欖球率先點燃戰火，中華代表團最先出賽的則是取得...

巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選

巴黎奧運開幕式將在塞納河登場，點燃聖火台的火炬手人選尚未公布，《路透》點名5個可能人選。 開幕式點燃聖火者是最高機密，上屆東京奧運由美日混血網球女將大坂直美出任，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（To

美國體操女王歸來：跨出「狼醫陰影」，拜爾斯出戰巴黎奧運

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

奧運桌球／賽事設裁判發球器 中華隊女將簡彤娟喊新奇

有別以往在桌球場上，比賽時由裁判手拋新球給發球選手，今年巴黎奧運增設裁判發球器，裁判只要動手一按，球就會準確落在發球方的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。