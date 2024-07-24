快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸17歲跳水女將全紅嬋。 中新社
中國大陸17歲跳水女將全紅嬋。 中新社

巴黎奧運倒數2天，各國代表團陸續抵達法國備戰，中國大陸跳水隊22日落地，備受矚目的17歲跳水天才女將全紅嬋面對鏡頭不緊張，笑稱自己頭髮非常油可以炒菜，引發討論。

大陸媒體跟拍跳水隊抵達巴黎時，選手們相當有活力地向鏡頭打招呼，全紅嬋笑稱自己頭髮很油，可以炒菜了，她坦言在飛機上幾乎沒有睡，似乎仍需調整時差。

跳水隊抵達巴黎後，立刻前往水上運動中心適應場地，全紅嬋與隊友陳芋汐、陳藝文和昌雅妮等選手在教練陳若琳指導下練習，全紅嬋上演「水花消失術」展現好狀態。

全紅嬋14歲時就在東京奧運奪下女子10米跳台金牌，杭州亞運則包辦女子10米跳台與女子雙人10米跳台金牌，她接連在國際賽繳出好成績，成為大陸跳水指標性選手。

全紅嬋今年狀況仍維持得很好，拿下世界游泳錦標賽女子10米與女子雙人10米跳台金牌，跳水世界盃也獲得女子雙人10米跳台金牌與單人銀牌，她將在巴黎奧運跳台項目尋求衛冕。

巴黎奧運官網列出值得關注的10名年輕選手，全紅嬋是唯一上榜的大陸選手，被看好能在10米跳台奪金，官網提到她在東京奧運以總分466.20分，刷新奧運紀錄並摘下金牌，領先銀牌選手40分，相當驚人。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 全紅嬋 巴黎奧運熱點

相關新聞

奧運田徑／生涯首次前進花都 跨欄正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看...

戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

2024年巴黎奧運將於當地時間7月26日晚間在塞納河畔盛大開幕。教育部體育署於7月20日宣布，中華代表團的男、女掌旗官將由四度參賽、東京奧運女子羽球單打銀牌的戴資穎，以及首次參賽的霹靂舞選手孫振共同擔

巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選

巴黎奧運開幕式將在塞納河登場，點燃聖火台的火炬手人選尚未公布，《路透》點名5個可能人選。 開幕式點燃聖火者是最高機密，上屆東京奧運由美日混血網球女將大坂直美出任，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（To

美國體操女王歸來：跨出「狼醫陰影」，拜爾斯出戰巴黎奧運

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

巴黎奧運倒數2天，各國代表團陸續抵達法國備戰，中國大陸跳水隊22日落地，備受矚目的17歲跳水天才女將全紅嬋面對鏡頭不緊張，笑稱自己頭髮非常油可以炒菜，引發討論。 大陸媒體跟拍跳水隊抵達巴黎時，選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。