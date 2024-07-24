奧運跳水／17歲天才女將全紅嬋拚衛冕 下機後笑稱頭髮可以炒菜

巴黎奧運倒數2天，各國代表團陸續抵達法國備戰，中國大陸跳水隊22日落地，備受矚目的17歲跳水天才女將全紅嬋面對鏡頭不緊張，笑稱自己頭髮非常油可以炒菜，引發討論。

大陸媒體跟拍跳水隊抵達巴黎時，選手們相當有活力地向鏡頭打招呼，全紅嬋笑稱自己頭髮很油，可以炒菜了，她坦言在飛機上幾乎沒有睡，似乎仍需調整時差。

跳水隊抵達巴黎後，立刻前往水上運動中心適應場地，全紅嬋與隊友陳芋汐、陳藝文和昌雅妮等選手在教練陳若琳指導下練習，全紅嬋上演「水花消失術」展現好狀態。

全紅嬋14歲時就在東京奧運奪下女子10米跳台金牌，杭州亞運則包辦女子10米跳台與女子雙人10米跳台金牌，她接連在國際賽繳出好成績，成為大陸跳水指標性選手。

全紅嬋今年狀況仍維持得很好，拿下世界游泳錦標賽女子10米與女子雙人10米跳台金牌，跳水世界盃也獲得女子雙人10米跳台金牌與單人銀牌，她將在巴黎奧運跳台項目尋求衛冕。

巴黎奧運官網列出值得關注的10名年輕選手，全紅嬋是唯一上榜的大陸選手，被看好能在10米跳台奪金，官網提到她在東京奧運以總分466.20分，刷新奧運紀錄並摘下金牌，領先銀牌選手40分，相當驚人。