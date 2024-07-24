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巴黎奧運／美籍導演拍紀錄片 闡述台灣改名中華台北原因

中央社／ 台北24日電
巴黎奧運進入倒數計時，台灣代表團卻僅能以「中華台北」名義出賽，對此美國籍導演項睿製作紀錄片，期望藉由奧運熱潮，讓這個議題被更多人看見。 聯合報系資料照
巴黎奧運進入倒數計時，台灣代表團卻僅能以「中華台北」名義出賽，對此美國籍導演項睿製作紀錄片，期望藉由奧運熱潮，讓這個議題被更多人看見。 聯合報系資料照

巴黎奧運進入倒數計時，台灣代表團卻僅能以「中華台北」名義出賽，對此美國籍導演項睿製作紀錄片，期望藉由奧運熱潮，讓這個議題被更多人看見。

項睿（Garret Clarke）直言，「中華台北」是一個很奇怪、荒謬的稱號。已在台灣生活18年的「台灣女婿」項睿，憑藉著對這片土地的熱愛，透過動畫、訪談等方式製作紀錄片What's in a Name? A Chinese TaipeiStory，完整闡述「中華台北」的由來，期許能夠激勵台灣人民，同時獲得更多關注與支持。

項睿接受中央社專訪時表示，妻子、小孩甚至最好的朋友都是台灣人，加上人生一半的時光也在這片土地度過，因此對台灣有強烈的認同感，「我是一名美國人，我們從小就被教導對自己身分認同很重要，所以不可能有人會來強迫說你不是美國人。」

對於製作影片的動機，項睿提到，希望讓外界了解，需要擔心的不是中國威脅，而是軟實力，搭配人們喜歡談論體育的習慣，所以將這個話題與台灣隊名字相結合，「通過這次訪談對話，可以看到台灣人不得不忍受的心情，對我來說根本就沒有『中華台北』，這是一個假議題。」

紀錄片剛好搭上巴黎奧運熱潮，項睿透露，策略是借助奧運的曝光度，讓更多人對「中華台北」這個名稱產生好奇，並在搜尋相關訊息時找到這部影片，進而了解台灣的背景與挑戰，「特別是如果台灣選手獲得金牌，更有助於將台灣的故事、議題帶入國際視野。」

然而若台灣冒然棄用「中華台北」名稱參加奧運，恐怕將面臨停權風險，進而導致運動員無法站上五環殿堂獻技。項睿也深知這一點，而他認為應該將重點放在獲得國際承認台灣是一個國家，才能帶來更全面的影響，「否則僅是改變奧運代表團名，可能在短期內出現更多問題。」

項睿強調，台灣在全球範圍內扮演重要角色，尤其自由、民主制度相當珍貴，「支持台灣就是支持民主，如果讓中國獲勝，我們將失去世界上最偉大的民主之一。而且台灣擁有許多自由跟幸福，對於所有相信自由的人來說，支持台灣是非常必要的，不然可能將失去這一切。」

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