巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選
巴黎奧運開幕式將在塞納河登場，點燃聖火台的火炬手人選尚未公布，《路透》點名5個可能人選。
開幕式點燃聖火者是最高機密，上屆東京奧運由美日混血網球女將大坂直美出任，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）對人選仍保密到家，他透露當事人還不知道自己被選中。
《路透》撰文點名5個可能人選，包含曾在奧運奪下3面金牌的法國田徑短跑女將佩雷克（Marie-José Pérec）和法國足球傳奇巨星席丹（Zinédine Zidane）。
出演電影《逆轉人生》的塞內加爾裔法國籍演員歐馬·希（Omar Sy）、法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）和2015年巴黎恐怖攻擊生還者也被點名。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言