巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

2024-07-24 13:44