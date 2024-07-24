快訊

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

就等風暴襲來！好萊塢「追風」電影如何改變氣象研究

巴黎奧運／誰來點燃開幕式聖火？外媒點名席丹等5人選

聯合新聞網／ 綜合報導
法國足球傳奇巨星席丹。 歐新社
法國足球傳奇巨星席丹。 歐新社

巴黎奧運開幕式將在塞納河登場，點燃聖火台的火炬手人選尚未公布，《路透》點名5個可能人選。

開幕式點燃聖火者是最高機密，上屆東京奧運由美日混血網球女將大坂直美出任，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）對人選仍保密到家，他透露當事人還不知道自己被選中。

《路透》撰文點名5個可能人選，包含曾在奧運奪下3面金牌的法國田徑短跑女將佩雷克（Marie-José Pérec）和法國足球傳奇巨星席丹（Zinédine Zidane）。

出演電影《逆轉人生》的塞內加爾裔法國籍演員歐馬·希（Omar Sy）、法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）和2015年巴黎恐怖攻擊生還者也被點名。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 席丹

相關新聞

奧運田徑／生涯首次前進花都 跨欄正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看...

奧運擊劍／抵達機場緊張感襲來 陳弈通仍盼好好享受

巴黎奧運將在27日凌晨開幕，我國代表團也在近日陸續出發，其中教育部部長鄭英耀、中華奧會主席也是代表團團長林鴻道，以及兩位...

戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

2024年巴黎奧運將於當地時間7月26日晚間在塞納河畔盛大開幕。教育部體育署於7月20日宣布，中華代表團的男、女掌旗官將由四度參賽、東京奧運女子羽球單打銀牌的戴資穎，以及首次參賽的霹靂舞選手孫振共同擔

奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

巴黎奧運倒數2天，官網今天公布羽球項目分組賽前3日賽程表，我國一姊戴資穎首日沒有比賽，預計在28日15點20分首戰面對比利時譚蓮妮。 戴資穎會與霹靂舞好手孫振擔任開幕式中華代表團掌旗官。羽球項目

巴黎奧運／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹（Charlotte Dujardin），原本有機會在巴黎奧運成為英國最多奧運獎牌...

美國體操女王歸來：跨出「狼醫陰影」，拜爾斯出戰巴黎奧運

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。