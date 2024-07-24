奧運田徑／生涯首次前進花都 跨欄正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看看各國好手如何熱身，以及他們的比賽表現，希望明年有更好的表現。」

「跨欄女神」張博雅長相甜美， 擁有不少粉絲，這次奧運是以外卡身分參加田徑女子100公尺比賽，將從資格賽起跑。

她在前往巴黎前透露，曾在去年世大運參加200公尺比賽，但近年比較少跑100公尺，因此有些緊張，希望這次奧運可以突個人最佳成績11秒70。

離巴黎奧運愈來愈近，張博雅表示，因為持外卡出賽，教練不會去巴黎，所以晚一點出發，先留在台灣好好備戰，做好一切準備。

張博雅從未去過巴黎，首次花都之旅一切都很陌生，笑說：「個性很怕生，一個女生很害羞，先把選手村好好看一看，再看可以去哪裡逛逛，不要一個人會很擔心。」

中華代表團成員都帶了不少泡麵、零食，張博雅也不例外，坦言自己有些挑食，小零食是必備的東西。