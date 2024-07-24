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巴黎奧運／凱米來襲代表團提早出發 林鴻道：選手鬥志高昂

聯合報／ 記者劉肇育／桃園機場即時報導
中華代表團團長林鴻道在今天啟程巴黎。記者季相儒／攝影
中華代表團團長林鴻道在今天啟程巴黎。記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運開幕在即，中華代表團今天由代表團團長林鴻道主席偕同教育部部長鄭英耀、主任秘書林伯樵，擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬，以及後勤團隊人員，今逢第三號颱風凱米來襲，中華台北代表團航班提前至下午出發。

今年巴黎奧運我國共參加16個運動種類競賽並派出60位選手，加上隊職員以及賽中支援與運科團隊共計212位，比起東京奧運178位又大幅提升不少，而今天中華代表團團長林鴻道也與教育部部長鄭英耀一同在今天啟程。

林鴻道表示，本屆的代表團後勤團隊結合了中華奧會、教育部體育署、國家運動訓練中心及運動領域學者專家等，組成一支相當專業的後勤運動科學團隊隨行，為選手們提供全面的飲食照顧和參賽後勤支援，確保他們能夠以最佳狀態迎接挑戰。

談到今年代表團的目標，林鴻道也直言選手目前鬥志都相當高昂，應該可以期待有不錯成績，尤其上屆我國拿下在10種運動種類拿下12面獎牌，今年除了空手道外，另外9個種類都將繼續參賽，除了上屆奪牌項目外，也有不少項目有機會衝擊頒獎台，也期待國人能夠一起為選手加油打氣。

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2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 林鴻道 陳弈通

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