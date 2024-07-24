快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

巴黎奧運／就是針對你！國際總會祭史上最嚴藥檢鎖定中國泳將

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
世界水上運動總會（World Aquatics）對游泳選手實施有史以來最嚴格的藥物檢測計畫，主要目標是中國泳將。 路透
世界水上運動總會（World Aquatics）對游泳選手實施有史以來最嚴格的藥物檢測計畫，主要目標是中國泳將。 路透

2024巴黎奧運開幕在即，世界水上運動總會（World Aquatics）對游泳選手實施有史以來最嚴格的藥物檢測計畫，主要目標是中國泳將。

法新社報導，自今年1月初以來，在國際檢測機構（International Testing Agency, ITA）監督之下，已對奧運運動員進行了2145次禁藥檢測。

包括其他機構的檢測在內，游泳選手平均接受3.4次藥檢，總共採集了4774個樣本。

世界水上運動總會會長穆沙蘭（Husain Al-Musallam）今天說：「我們的首要之務是讓選手參加一場乾淨且公平的比賽。」

世界水上運動總會祭出史上最嚴格藥檢計畫，頭號目標鎖定爭議不斷的中國泳將，參加巴黎奧運的31名選手每人至少已接受10次藥檢。

「紐約時報」（New York Times）和德國第一電視台（ARD）今年4月披露，23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國國內賽事遭驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine，TMZ）呈陽性反應，卻未受懲處，後來還獲准參加2021年夏天舉行的東京奧運。

法新社報導，中國反禁藥機構判定，這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）採信了中國當局的說法，並未處罰這些運動員，而其中11人已獲選參加本月26日登場的巴黎奧運。

此事在全球引發軒然大波，美國反禁藥機構指控世界反禁藥組織掩蓋事實。

世界反禁藥組織邀請前瑞士檢察官柯蒂爾（Eric　Cottier）監督獨立調查工作，證實世界反禁藥組織並沒有任何不當作法。

世界水上運動總會表示，自1月以來，位於歐洲並獲世界水上運動總會認可的實驗室已對中國游泳選手進行418次藥檢。

若再加上其他機構進行的檢測，中國游泳選手平均接受多達21次藥檢。

相較之下，澳洲游泳選手在同一時期平均接受4次藥檢，美國泳將平均接受6次藥檢。

本屆奧運游泳比賽27日起將在巴黎拉第凡斯體育館（La Defense Arena）登場，在為期9天的比賽期間將持續進行藥檢。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

奧運籃球／成史上首位德國黑人掌旗官 施羅德：太瘋狂了

巴黎奧運／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

從巴黎綠色奧運 發掘氣候商機

相關新聞

戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

2024年巴黎奧運將於當地時間7月26日晚間在塞納河畔盛大開幕。教育部體育署於7月20日宣布，中華代表團的男、女掌旗官將由四度參賽、東京奧運女子羽球單打銀牌的戴資穎，以及首次參賽的霹靂舞選手孫振共同擔

巴黎奧運／生涯首次前進花都 田徑正妹張博雅害羞又期待

巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨揭幕，中華田徑隊女將張博雅今天啟程，對生涯首次奧運充滿期待，她說：「透過這次高強度比賽，看...

奧運擊劍／抵達機場緊張感襲來 陳弈通仍盼好好享受

巴黎奧運將在27日凌晨開幕，我國代表團也在近日陸續出發，其中教育部部長鄭英耀、中華奧會主席也是代表團團長林鴻道，以及兩位...

奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

巴黎奧運倒數2天，官網今天公布羽球項目分組賽前3日賽程表，我國一姊戴資穎首日沒有比賽，預計在28日15點20分首戰面對比利時譚蓮妮。 戴資穎會與霹靂舞好手孫振擔任開幕式中華代表團掌旗官。羽球項目

巴黎奧運／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹（Charlotte Dujardin），原本有機會在巴黎奧運成為英國最多奧運獎牌...

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。