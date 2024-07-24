巴黎奧運／就是針對你！國際總會祭史上最嚴藥檢鎖定中國泳將

2024巴黎奧運開幕在即，世界水上運動總會（World Aquatics）對游泳選手實施有史以來最嚴格的藥物檢測計畫，主要目標是中國泳將。

法新社報導，自今年1月初以來，在國際檢測機構（International Testing Agency, ITA）監督之下，已對奧運運動員進行了2145次禁藥檢測。

包括其他機構的檢測在內，游泳選手平均接受3.4次藥檢，總共採集了4774個樣本。

世界水上運動總會會長穆沙蘭（Husain Al-Musallam）今天說：「我們的首要之務是讓選手參加一場乾淨且公平的比賽。」

世界水上運動總會祭出史上最嚴格藥檢計畫，頭號目標鎖定爭議不斷的中國泳將，參加巴黎奧運的31名選手每人至少已接受10次藥檢。

「紐約時報」（New York Times）和德國第一電視台（ARD）今年4月披露，23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國國內賽事遭驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine，TMZ）呈陽性反應，卻未受懲處，後來還獲准參加2021年夏天舉行的東京奧運。

法新社報導，中國反禁藥機構判定，這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）採信了中國當局的說法，並未處罰這些運動員，而其中11人已獲選參加本月26日登場的巴黎奧運。

此事在全球引發軒然大波，美國反禁藥機構指控世界反禁藥組織掩蓋事實。

世界反禁藥組織邀請前瑞士檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）監督獨立調查工作，證實世界反禁藥組織並沒有任何不當作法。

世界水上運動總會表示，自1月以來，位於歐洲並獲世界水上運動總會認可的實驗室已對中國游泳選手進行418次藥檢。

若再加上其他機構進行的檢測，中國游泳選手平均接受多達21次藥檢。

相較之下，澳洲游泳選手在同一時期平均接受4次藥檢，美國泳將平均接受6次藥檢。

本屆奧運游泳比賽27日起將在巴黎拉第凡斯體育館（La Defense Arena）登場，在為期9天的比賽期間將持續進行藥檢。